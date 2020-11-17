華為正式出售「榮耀」手機業務　30多家供應鏈「組團接盤」

▲華為旗下「榮耀」手機業務已宣布出售。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為17日宣布正式出售旗下「榮耀」手機業務，收購方為30多家榮耀代理商、經銷商聯合組成的「深圳市智信新信息技術有限公司」，未來華為將不再持有新榮耀公司的任何股份。

華為在聲明中表示，在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，華為投資控股有限公司決定整體出售榮耀業務資產。

華為指出，榮耀的收購方為深圳市智信新信息技術有限公司，對於交割後的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策，「共有30多家榮耀代理商、經銷商聯合發起了本次收購，這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。」

華為提到，榮耀品牌誕生於2013年，始終面向年輕人，堅持中低端價位，7年間發展成為年出貨量超7千萬部的互聯網手機品牌，「對榮耀的消費者、渠道、供應商、合作夥伴及員工的付出、愛護與支持，華為深表感謝！」

同日，參與收購的30多家公司也一同發布聲明宣布此事，包含深圳市智慧城市科技發展集團有限公司、北京松聯科技有限公司，以及北京普天太力通信科技有限公司等。

▼華為受美國禁令影響，手機業務面臨巨大挑戰。（圖／路透社）

