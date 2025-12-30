　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

納坦雅胡：川普將獲「以色列和平獎」

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）29日宣布，美國總統川普將獲頒「以色列和平獎」（Israel Prize for Peace），成為該國最高民間榮譽首度授予非以色列籍人士的案例。

川普獲頒以色列和平獎

納坦雅胡在與川普共同舉行的記者會上表示，川普「打破了許多慣例，經常帶來驚喜」，因此以色列政府也決定「打破慣例、甚至創造新慣例」，將和平類別的以色列獎項授予川普。他說，這項決定反映以色列社會各界的普遍情感，肯定川普對以色列的支持，以及在對抗恐怖主義上的共同努力。

川普則回應說，對於獲獎感到「非常意外，也非常感激」。

川普考慮出席頒獎典禮

一名以色列高階官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，教育部長基許（Yoav Kisch）當天透過電話加入川普與納坦雅胡的會談，親自向川普說明授獎決定。川普並表示，將正面考慮出席頒獎典禮。以色列獎頒獎儀式每年於以色列獨立紀念日舉行。

以色列獎是該國最高層級的民間榮譽，長年表彰在科學、人文、藝術等領域具有傑出成就的人士。和平類別此前從未頒發過，該獎項過去也從未授予非以色列公民或居民。基許於2025年7月修訂相關規定，首次允許將以色列獎頒發給外國公民，為此次授獎鋪路。

此外，納坦雅胡政府也公開支持川普角逐2026年諾貝爾和平獎。以色列國會議長奧哈納（Amir Ohana）日前與美國眾議院議長強生（Mike Johnson）合作，推動跨國議會行動，呼籲全球立法者支持川普獲提名2026年諾貝爾和平獎。

12/28 全台詐欺最新數據

美首度地面行動！川普稱打擊委內瑞拉毒品裝載點　碼頭區大爆炸

美國總統川普29日表示，美國已對委內瑞拉境內一處疑似用於將毒品裝載上船的區域發動打擊。外界解讀，這可能是華府近來加大對委內瑞拉總統馬杜洛政府施壓以來，首度已知在委國境內執行的地面行動。

川普：伊朗若重啟核武　必須「狠狠打下去」

俄稱烏克蘭試圖襲擊普丁官邸　川普：時機不對

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

西方為何未輸掉戰役　卻正在失去烏克蘭？

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

