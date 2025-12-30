納坦雅胡：川普將獲「以色列和平獎」

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）29日宣布，美國總統川普將獲頒「以色列和平獎」（Israel Prize for Peace），成為該國最高民間榮譽首度授予非以色列籍人士的案例。

川普獲頒以色列和平獎

納坦雅胡在與川普共同舉行的記者會上表示，川普「打破了許多慣例，經常帶來驚喜」，因此以色列政府也決定「打破慣例、甚至創造新慣例」，將和平類別的以色列獎項授予川普。他說，這項決定反映以色列社會各界的普遍情感，肯定川普對以色列的支持，以及在對抗恐怖主義上的共同努力。

川普則回應說，對於獲獎感到「非常意外，也非常感激」。

川普考慮出席頒獎典禮

一名以色列高階官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，教育部長基許（Yoav Kisch）當天透過電話加入川普與納坦雅胡的會談，親自向川普說明授獎決定。川普並表示，將正面考慮出席頒獎典禮。以色列獎頒獎儀式每年於以色列獨立紀念日舉行。

以色列獎是該國最高層級的民間榮譽，長年表彰在科學、人文、藝術等領域具有傑出成就的人士。和平類別此前從未頒發過，該獎項過去也從未授予非以色列公民或居民。基許於2025年7月修訂相關規定，首次允許將以色列獎頒發給外國公民，為此次授獎鋪路。

此外，納坦雅胡政府也公開支持川普角逐2026年諾貝爾和平獎。以色列國會議長奧哈納（Amir Ohana）日前與美國眾議院議長強生（Mike Johnson）合作，推動跨國議會行動，呼籲全球立法者支持川普獲提名2026年諾貝爾和平獎。