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少女不肯「拍裸照」供意淫…色人夫狠威脅：公開妳性侵往事

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲少女小薰（化名）深怕自己過去遭性侵一事被媽媽知道，竟乖乖交出自己私密照給沈男。（圖／翻攝pakutaso）

記者徐愷昕／台北報導

沈姓男子為了滿足自己性慾，竟在交友軟體上結識未成年少女，除了與她們發生關係，也強迫少女拍攝裸照及私密處影片。沈男一日因少女小薰（化名）拒絕再拍攝私密照給他，竟捏造出薰母的臉書，威脅小薰，「若妳不肯乖乖照做，就要把妳過去遭性侵一事向媽媽公開」。事件曝光後，沈男遭移送法辦，士林地院近日審結，依法判他有期徒刑3年2月。可上訴。

▲▼電腦工程師,程式語言 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲沈姓男子為了取得少女小薰（化名）的裸照，竟開設「薰母」臉書假帳號騙她 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

人夫沈男2018年11月間，透過交友軟體認識17歲少女香香（化名），在那之後的一星期內，他便將香香約到一處旅館發生關係，期間還拍下性愛片。隔年2月，沈男以同樣手法結識15歲少女小薰，2人互相曖昧一陣子後，沈男便提出要求，要女方拍攝私密照，小薰不疑有他，乖乖交出62張照片以及5個裸露影片，而那段期間，沈男其實也常趁2人視訊時，偷偷截圖小薰未穿衣時的樣子，故他手上還握有小薰29張不雅照。

小薰2019年6月間表明不願再提供裸露照片及影片，沒想到沈男得知後相當生氣，竟恐嚇小薰，要將她過去遭性侵害一事告知她媽媽，接著又於隔月創設「薰母」的臉書假帳號，自導自演對話，讓小薰誤以為媽媽將知道實情，嚇得小薰趕緊依照沈男指示，再傳送6張照片以及2個影片。事件曝光後，沈男被依「違反兒童及少年性剝削防制條例」移送法辦。

士林地院審理時認為，沈男為滿足自己的私慾，竟對香香、小薰做出上述行為，顯然已殘害2少女身心健康發展甚鉅，但考量他犯後坦承所有犯行，目前也已對2少女賠償完畢並達成和解，審結判處有期徒刑3年2月。可上訴。

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