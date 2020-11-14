喀什米爾大規模轟炸15死　巴基斯坦：印度違反停戰協議2729次

▲印度在喀什米爾邊境殉職軍人的靈棺在隊友的護送下入葬。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

印度與巴基斯坦13日在邊境爆發大規模軍事衝突，雙方在喀什米爾的尼勒姆（Neelum）山谷交火，包括平民在內有15人在衝突中不幸喪生。根據《半島電視台》報導，印度外交官員隨後被巴基斯坦政府傳召，到首都伊斯蘭瑪巴德（Islamabad）外交部「聽訓」。

根據巴基斯坦外交部說法，印方今年已經單方面破壞停火協議至少2729次，造成21人死亡和超過200人受傷，「這樣毫無意義的行徑明顯違反2003年的停火協定，也違背一切既定的人道主義準則和專業軍事行為。」

已邁入50歲的沙柯爾（Muhammad Shakoor）是喀什米爾村落巴爾科特（Balkote）的居民，在上周五的轟炸中喪失了3名鄰居，控訴印度政府毫無保護居民之意，讓無辜平民暴露在炮擊威脅之下，「我們沒有一天不是活在死亡的陰影之中。只有我們死了，人們才會記得我們。」

▲喀什米爾地區地方叛軍與印度軍方交火，指揮官米爾（Saifullah Mir）在槍戰中被擊斃。（圖／達志影像／美聯社）



喀什米爾本月初也爆發地方叛軍與印軍的槍戰，叛軍「聖戰者聯盟」（Hizbul Mujahideen）指揮官米爾（Saifullah Mir）在衝突中被擊斃。當地隨後爆發大規模反印度抗議活動，喀什米爾穆斯林要求自由、獨立以及印度人「滾回去」，又再次遭到警方以催淚彈驅逐。

雙方自1947年印巴分治後，喀什米爾地區的主權問題一直是爭議的焦點，隨後3次印巴戰爭有2次都發生在此地。正如當地居民沙柯爾所言，「我們就夾雜於雙方的子彈中間，在這裡，你找不到任何和平也無法入眠。」

▼印巴邊境喀什米爾居民的房屋遭到轟炸。（圖／路透）

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