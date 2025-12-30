俄稱烏軍襲普丁官邸失敗　澤倫斯基駁斥：想找藉口攻擊基輔

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯指控烏克蘭試圖以無人機襲擊俄國總統普丁官邸，烏克蘭總統澤倫斯基29日反駁稱，這項說法是「謊言」，並指莫斯科當局企圖藉此為由，準備對烏克蘭首都基輔發動新一波攻擊。

澤倫斯基駁斥，指俄羅斯找藉口攻擊基輔

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天對記者表示，這是俄羅斯方面「另一個謊言」，只是為了替即將發動的攻擊尋找藉口，攻擊目標可能是基輔，也可能是政府機關。他強調，目前所有人都必須提高警覺。

澤倫斯基也在社群媒體發文指出，俄羅斯再次利用危險言論，試圖破壞烏克蘭與美國總統川普（Donald Trump）團隊在外交上所做的努力與既有成果。

俄稱防空系統璀毀烏軍所有無人機

路透社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）稍早聲稱，烏克蘭曾企圖攻擊普丁（Vladimir Putin）位於俄羅斯諾夫哥羅州（Novgorod）的官邸。他指稱，基輔當局於12月28日至29日期間出動91架長程無人機發動攻擊，但均遭俄國防空系統攔截摧毀，未造成人員傷亡。

此外，克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，普丁與川普今天通話，川普與其高階幕僚向普丁說明美國與烏克蘭之間的磋商進展；普丁則在通話中提及官邸遭無人機攻擊一事，並表示俄羅斯正因此重新檢視自身對和平談判的立場。