雞翅太好吃！媽媽指名要買「13箱」　網激推：秒殺款

▲全聯是許多主婦們的挖寶勝地。（圖／資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

全聯福利中心是不少婆婆媽媽的好朋友，時常會推出多種促銷組合與新品，相當值得挖寶。有網友日前去逛全聯，發現一款朋友推薦的雞翅，烤出來香氣十足又多汁，連老公都被征服，馬上詢問是什麼牌子，準備起身要出門買，結果女兒一句話，卻讓眾人笑翻。

原PO 14日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，家中有5個人，昨（13）日買了2份雞翅，按照群組朋友的作法，烤出又香又多汁的雞翅，連老公一口咬下都驚呼，「哇靠！這啥？為什麼這麼好吃！」，馬上要出門掃貨，結果連跑兩家都落空，直到14日再去掃貨，才買到3盒。

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原PO接著指出，回家途中女兒突然提到，「媽，其實我昨天有被妳嚇到，爸爸昨天一吃到雞翅就立馬起身要出門掃貨，妳提醒記得跟店員確認說要買『十三箱』雞翅，十三箱要吃到什麼時候才會吃完，今天看到才知道原來是『十三香』雞翅」，讓原PO當場大笑。

對此，許多網友在貼文下方表示，「這款超好吃」、「五箱乖乖不夠看了」、「上次直接掃7盒6折的」、「13箱直接吃到明年」、「 廠商取名真的取對了」、「這款真的可回購管理」、「有時候買到不到有時候遇到打折」。

▼雞翅品牌名引起誤會。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）