全聯發熱衣文案超狂！「一句有溫度的話」網暴怒：火都升起來了

▲全聯「一句有溫度的話」網暴怒：火都升起來了。（圖／Facebook／全聯福利中心）



記者林育綾／綜合報導

全聯小編又出招！為了行銷發熱衣，今（16）日粉絲團PO文「＃一句有溫度的話」，包括「還不都是為你好」、「她只是我乾妹」、「欸，我告訴你喔⋯⋯算了沒事。」、「在嗎？」讓不少網友看了紛紛表示，「這個溫度已經是怒火等級」、「火都升起來了」、「真的很會」。

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▲▼「一句有溫度的話」網暴怒：內心怒火燒起來了。（圖／Facebook／全聯福利中心）

全聯粉絲團分享「＃一句有溫度的話」，包括「或許不中聽，但你以後會感激我、「還不都是為你好」、「她只是我乾妹」、「你太好了 我們分手吧」、「就你毛最多」、「明年一定會加薪」、「欸，我告訴你喔⋯⋯算了沒事。」、「啥？你怎麼會有女朋友」、「啥？你男朋友長這樣」、「早就跟你說過了」、「懂？」、「在嗎？」

▲▼全聯行銷發熱衣，「一句有溫度的話」網暴怒：火都升起來了。（圖／Facebook／全聯福利中心）



網友看了也紛紛留言表示「火都升起來了」、「溫度是怒火等級」、「好有溫度哦 火直接上來」，稱讚「haha真的是很會～誰想到是發熱衣文案」、「真的很會」、「這不是溫度，是激怒」。不過也有人說「可是小編，這禮拜暖熱耶」。

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