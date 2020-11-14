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全聯驚見「清朝進貢水果」！她品嚐後「超驚艷」...老饕曝最佳吃法

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▲全聯福利中心。（圖／記者曾筠淇攝）

▲網友在全聯發現清朝進貢給皇帝的水果。（圖／記者曾筠淇攝）

實習記者劉雪兒／綜合報導

在全聯發現清朝貢品？一名女網友近日逛全聯時，在水果區發現看起來像柳丁，但其實是款橘子的「帝王柑」，於是她買了回家品嚐，沒想到味道著實令人驚艷「味道清甜，清脆爽口」，而許多老饕也異口同聲直呼「這個超好吃，清甜又多汁」，甚至還有網友大方分享吃法。

女原PO在《全聯消費經驗老實說》發文表示，她今天逛全聯時，發現新東西「帝王柑」，沒吃過的她就好奇買一包來試試，沒想到在剝開的過程中，因橘子的外皮薄、硬，使得指甲有點反折到。

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她進一步表示，帝王柑的口感吃起來很脆口「超神奇的」，是她第一次吃到脆脆的橘子，而且味道還很清甜，後來看完介紹以後，才得知帝王柑以前是進貢給清朝皇帝的「大家快去買來吃吃看，當一下皇帝」。

▲帝王柑。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

▲老饕曝帝王柑口感超驚艷，有內行網友透露，用手剝來吃就錯了，最好用刀切。（圖／翻攝自Facebook／全聯消費經驗老實說）

貼文一出，隨即引來許多老饕回應，「這個很好吃，很清甜很多汁喔！以前剛上市一斤不便宜」、「這個越黃越甜，我家也有種！」、「帝王柑就是外表可以像橘子一樣剝皮～裡面的果肉像柳丁，超好吃的」、「吃起來口感細膩清甜， 還帶有一股花果香 」、「巨好吃 很甜水分足」。

也有熱心的網友分享「帝王柑」的吃法，曾經跟一位務農的老爺爺買過，要放到發黃才好吃，皮很薄建議用切的比較好，這樣吃起來口感細膩清甜， 還帶有一股花果香。

值得一提的是，「帝王柑」的前身是中國大陸山東貢橘，傳說清朝有位皇帝微服出巡下游江南時，當地的居民請皇帝吃，當時皇帝一吃極為喜愛，因此下昭此種水果往後每年進貢入皇宮，因此這「貢柑」也稱之為帝王柑。

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關鍵字：

全聯帝王柑水果

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