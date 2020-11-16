零技巧也不會破！人妻不藏私「全聯水餃」懶人煮法　網讚：免顧火

▲水餃快速煮法。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

水餃是方便的懶人料理，想不到還有比用水煮更快速的方式！一名人妻透露，她最近發現一項超簡單的煮水餃方式，甚至不用開火就能完成，簡直是宵夜良伴。網友看了也狂讚，「不用顧火可以做自己的事、可以不用多洗一個碗！」

人妻在臉書社團「全聯消費經驗老實說」表示，最近發現水餃新吃法，晚上嘴饞只要一個電鍋與盤子就能做「蒸餃」。作法是先在電鍋裡倒一碗水，接著將水餃直立放置於盤中，記得將盤子架高，最後蓋上鍋蓋按下按鈕，等待按鈕跳起後就大功告成，整個過程不需要開瓦斯爐，也不用洗鍋子，重點是不必隨時在爐火旁邊顧著，蒸到破掉的機率也很低，「美味程度....真的看個人口味，就是方便快速止餓囉！」

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▲原PO推薦2款熟水餃都能用蒸的。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）



她也透露祕訣是要選用「熟水餃」，雖然和水煮的口感不太一樣，但很適合當作半夜肚子餓能快速完成的宵夜。她曬出蒸餃成品，一顆顆白胖水餃呈現花狀擺盤，外皮剔透能稍微看到內餡，淋上醬油就能馬上開動，很適合當作家中常備料理。

其他網友留言，「先在盤底抹一層油比較不會黏盤」、「熟水餃我都用微波的，超快」、「要皮薄的蒸才不會硬，我用過八方的冷凍水餃下去蒸，上面重疊的皮很硬」、「我會在盤子上舖烘培紙，之後擺上水餃在電鍋蒸，不用擔心水餃會破皮，也不用顧，方便。」