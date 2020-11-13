感覺有石頭又像長雞眼！貨運司機腳底痛　原是莫頓神經瘤作祟

▲長期穿硬底鞋，經常久站及搬重物，造成腳趾的神經受到腳趾根部壓迫，極可能罹患「莫頓神經瘤」。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮從事貨運工作的45歲林先生，最近幾個月來發現左腳底經常感到疼痛甚至影響工作，原以為是腳底長雞眼，但仔細看又沒發現異狀，直到就醫檢查才得知自己是罹患了「莫頓神經瘤」。所幸，經手術後已逐漸復原，林先生終於不必再受疼痛之苦，順利回到工作岡位。



門諾醫院骨科醫師蔡傳恩表示，林先生因工作的關係除了要穿硬底鞋，還必須經常久站及搬重物，長期因腳趾的神經受到腳趾根部壓迫，進而導致腳底疼痛、發麻等症狀，經X光檢查確認骨頭和關節方面並沒有明顯異常，於是透過觸診發現，在腳底第三第四腳趾與腳掌之間，有一個硬硬的東西，不僅像個小石頭，還有咕嚕咕嚕的聲音，用力壓就疼痛，研判極可能為「莫頓神經瘤」。

▲「莫頓神經瘤」通常長在第三和第四個腳掌骨中間，有些則是長在第二和第三個腳掌骨中間。



醫師表示，「莫頓神經瘤」並不是真的神經腫瘤，而是因前足部趾間神經反覆被壓迫而造成血管變化、神經內皮水腫以及神經旁纖維化等，因此在腳趾與腳掌間產生了如小石頭般的腫塊，通常長在第三和第四個腳掌骨中間，有些則是長在第二和第三個腳掌骨中間。



莫頓神經瘤症狀包括腳部刺痛或灼痛，或者感覺像有一顆石頭卡在鞋子裡，如果不積極處理，時間久了疼痛會更加劇烈，因此；建議民眾如出現上述症狀，應盡快就醫治療。

▲保守治療若無法獲得改善，就必須透過超音波檢查確定病灶狀況進行手術。

蔡傳恩說，通常針對患者會先建議試著改變鞋子，除了不要穿鞋底過硬的鞋子外，女性患者也盡量少穿高跟或是尖頭鞋，另外可使用鞋墊減壓，或是吃藥注射的方式進行保守治療，如果無法獲得改善，就會透過超音波檢查確定病灶狀況進行手術。

醫師強調，莫頓神經瘤主要是因腳掌骨韌帶長期受到鞋子的過度擠壓和衝擊所導致發炎甚至壓迫到神經，建議民眾應養成正確穿鞋的習慣，尤其；長時間站立或跳躍等動作，都可能會使足部造成太大的衝擊，建議民眾若出現任何症狀時，應盡早就醫檢查與治療，才能避免影響日常生活。

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