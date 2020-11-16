葉毓蘭抱病到立法院上班　「說不定是我最後一次質詢」

▲李孟諺、葉毓蘭。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委葉毓蘭月初在臉書透露，右耳聽力受損，醫生研判耳中風或梅尼爾氏症，9日因聽力惡化，入進台大醫院治療。葉毓蘭16日向醫院請假，抱病現身立法院內政委員會。質詢快結束時，葉毓蘭說「說不定是我最後一次質詢了，所以我一定要繼續講，把我的問題講完」。

立法院內政委員會邀請行政院秘書長兼發言人李孟諺等部會官員進行專案報告並備詢。葉毓蘭站上質詢台時提到，為了到立法院質詢，特別向醫院請假。葉毓蘭質詢時關切行政院治安會報、食安會報為何沒定期開會，以及長榮女大生命案隨便拉個分局長下台、行政院前發言人丁怡銘請辭一事。

對於丁怡銘引發的牛肉麵失言風波，葉毓蘭質詢提到，不是只有皇家傳承牛肉麵被出征，連台東分店客人都大減，防疫紓困的計畫裡面，為了救產業救得多辛苦，立法院不分朝野都想讓快關掉的餐廳可繼續營業，結果行政院一下子就造成實際傷害。

▲葉毓蘭高舉打過點滴的左手。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

這時質詢時間將結束，議事人員按鈴提醒，但葉毓蘭還有1題要問，她脫口說出「不好意思，我今天因為抱病而來，說不定是我最後一次質詢了，所以我一定要繼續講，把我的問題講完」，被台下民進黨立委王美惠反酸，「哪有這麼嚴重！」葉毓蘭立刻舉起打過點滴的左手。李孟諺趕緊祝葉毓蘭早日康復。葉毓蘭則說，為了質詢，早上4點就起床。