東華大學不給畢業證書　他提假處分裁定出爐：完成台大研究所註冊

▲許冠澤9月曾前往教育部抗議東華大學違法扣留畢業證書。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

東華大學前學生會會長許冠澤，曾因抗議校內機車違停的規定不合理，拒繳罰金，被校方扣住畢業證書至今，讓早已考上台灣大學城鄉研究所的他遲遲無法註冊。許冠澤今（16日）向《ETtoday新聞雲》表示，10月向台北高等行政法院聲請假處分，結果裁定東華應先給畢業證書，讓他註冊研究所，所有手續今全部完成，也拿到學生證，心情雀躍。

許冠澤說，東華到現在還是把他的畢業書扣住，仍在訴願中，原本台大註冊8月底前就要完成，被迫申請延遲，10月初向行政法院提假處分，法院今准予東華應先給畢業證書，先讓他註冊研究所， 台大已經認了法院裁定，不會影響到就讀權益，心情很雀躍，尤其開學已經2個月，沒學生證又無法完成註冊，上課有些小不方便，如進出、借書等。

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東華仍不給畢業證書，許冠澤覺得訴願為兩造爭執無所謂，只是對於法院最新裁定，透過東華的同學得知，校方不執行外，還要抗告，這點比較無力，好像寧願看他被台大註銷學籍，也不讓步。不過，還好的是不會影響接下來的學習。

許冠澤9月曾和學生會等人出面開記者會出示「中華民國斐陶斐榮譽學會員證書」，其明文註記「許冠澤畢業成績優異符合推薦榮譽會員標準」，並經由東華大學校長趙涵捷核章。他表示，總總跡象皆說明東華大學認同當事學生已畢業，並註記於「離校手續」網站上，然而卻拒絕授予畢業證書，形成極為矛盾之情況。