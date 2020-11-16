台大全球形象影片被網罵翻！「蓋住logo可適用每所學校」　YT已關留言

記者蔡玟君／綜合報導

台大為提升國際能見度，近日宣布全球形象策略，並公開首支全球形象影片，主題為「Driven by Dreams」，但影片釋出後卻遭網友罵翻，許多網友表示：「看不出與台大有什麼關聯。」而目前台大的Youtube官方帳號已關閉該影片留言。

▲台大全球形象新logo。（圖／翻攝自YouTube／National Taiwan University 國立臺灣大學）

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台大首支全球形象影片「Driven by Dreams」以一名男學生騎單車行經椰林大道為開場，接著畫面跳轉至外國留學生努力在黑板進行計算，甚至穿過層層阻擋、站上國際舞台等畫面，強調台大人不畏懼挑戰、勇敢追夢的精神，以及台大「因夢想而存在」的重要核心價值。

▲▼台大全球形象影片畫面。（圖／翻攝自YouTube／National Taiwan University 國立臺灣大學）

但影片釋出後卻被許多網友罵翻，有台大教授表示，透過影片沒看到台大特色，而網友則覺得，內容空洞、許多空話組合，更有人直言「不懂拍這個要幹嘛？」，PTT也有許多鄉民持相同意見，指出整部影片看不出來有什麼形象，甚至如果將logo遮起、「不認識該校場景的話，其實可套用在每一個學校」。