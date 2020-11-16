小島度假驚見「整片懸崖分離崩塌墜海」　末日畫面曝光…下方露營車秒被捲

▲西班牙拉戈梅拉島出現斷崖崩落。（圖／翻攝自推特@avtorresp）

記者陳亭伃／綜合報導

在新冠疫情爆發後，歐美國家因為長期在限制令當中，能夠外出度假休閒的時間相當少。然而日前在西班牙的拉戈梅拉島（La Gomera）的海岸邊，原本有許多家庭開著露營車來度假，也有一些遊客在曬陽光浴，未料突然出現巨大聲響，竟然是一旁的懸崖應聲「整個崩解」，當下眾人相當害怕，因為原本懸崖邊還有許多車子停靠。

根據英國《鏡報》報導，拉戈梅拉島的海岸邊，日前原本有許多人正在賞風景與度假，未料一旁巨大的懸崖石塊，卻應聲的崩解，接二連三的掉入海中濺起水花與粉塵，看的下方的遊客相當驚嚇，立刻拿起手機拍下這幕。

據悉，因為在懸崖下方有許多露營者與露營車，崩塌事件發生後，拉戈梅拉島立刻宣布發生重大緊急事件，而救難人員也立刻前往搜救。抵達現場後，直升機救援出5名受困的人，經過調查並沒有車輛或是人員跟著墜海或被砸傷，但當局擔心會再度發生不定時的自然災害，已經宣布將附近海灘關閉。

不少網友看到影片，直呼「根本像拍電影一樣」、「根本就和世界末日場景差不多」、「還好當下沒有其他的人經過」、「可能是土質、地質老化，但真的非常危險」。目前當局已經請土地鑑識專家前往了解探勘。