遊客聽導航誤闖台東山區迷路...下車一看是懸崖！急call警求救

▲誤信導航情侶山中迷航。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局新豐派出所日前接獲報案，有外地來台東遊玩情侶檔因盲從導航引導，卻誤入至人煙稀少的山區產業道路迷失方向，甚至差點掉入懸崖。所幸在員警的幫助下順利駛回省道繼續行程，並提醒他們至郊區行車千萬不要盡信導航，以免迷路受困。

報案人陳姓男子表示他與女友原欲至成功鎮用晚餐，因均是外地人不熟路況，沿路只能聽信導航的引導。豈料誤闖入山區道路後伸手不見五指，且下車後往旁邊一看已接近懸崖，兩人只好急忙撥打110向警方求助。

新豐派出所員警沿路上山順利只到2人協助脫困，並提醒該產業道路因為鄰接省道，不知何故導航時常會將其當作往鎮內捷徑提示駕駛駛入，但其實是一路往山區前行無法進入鎮內。陳男女友表示非常感謝警察的協助，以後一定會記得教訓不再誤闖。

成功分局表示，轄區內產業道路錯綜複雜，民眾若對路況地形不熟悉擅自闖入，容易迷失方向受困。如欲進入山區景點，可先查詢地圖並向附近分駐(派出)所或商家問路再行出發。倘若不慎受困於山區，切勿驚慌失措亂闖，應立即撥打110，周遭鄰近電桿段號等明顯地標來敘明所在位置，警察才得以儘速尋人協助脫困。

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▲誤信導航情侶山中迷航。（圖／記者楊漢聲翻攝）