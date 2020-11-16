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捷運遇變態！正妹遭噁男隔褲磨蹭臀部　「液體」噴出來被逮辯夢遺

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▲桃園市陳姓收容人去年8月在台北監獄服刑時，在放風運動時，連續對2名男收容人伸手「抓鳥」，被依違反性騷擾罪嫌起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲一名35歲呂姓男子於台北捷運古亭站搭乘開往頂溪站的捷運列車，竟隔褲子以下體磨蹭女乘客射精，辯夢遺。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

一名35歲呂姓男子於台北捷運古亭站搭乘開往頂溪站的捷運列車，見車廂人潮擁擠，故意站在一名女子身後，竟隔著褲子用下體磨蹭女乘客臀部，最後竟然射精在女生衣服上，沒想到他竟辯稱是夢遺，女生氣憤提告，新北地院審理後，依違反性騷擾防治法，判處呂男拘役55日。

檢警調查，呂男於2019年10月3日晚間9時許，在台北捷運古亭站搭乘開往頂溪站的捷運列車上，由於當下車廂人潮擁擠，乘客與乘客間身體距離較為靠近。呂男趁機站在一名女乘客後面以下體磨蹭女乘客臀部直到射精，事發後，女乘客在頂溪站下車報警，員警根據車內監視器畫面循線逮人，並從女乘客衣服採集到其精液。

檢方偵辦時，呂男辯稱，案發前夢遺有到浴廁以清水沖洗，但手部不慎沾黏精液，之後搭乘捷運時，因車廂人潮擁擠且行車晃動，才會碰觸到該名女乘客，強調一切都是誤會和不小心。

但是，調查人員將女乘客衣服送鑑定，鑑定結果顯示衣服上的精液痕跡集中完整，精子細胞濃度也高於其他數值，不太可能是二次轉移。

另外，檢方調閱監視器發現捷運當時行駛平穩並沒有急煞、緊急過彎或大幅度過彎情形，車廂內乘客也都平穩站立，甚至有乘客雙手為攙扶任何物品仍平穩站立於車廂內，故未採信呂男說法。

對此法官認為呂男因一時慾念薰心犯案，恣意侵害女子身體自主權益，使被害人身心受創且蒙受陰影，雖然犯後有坦承犯行，但未能與被害人達成和解，也沒獲得諒解，故判拘55日。

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