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駕駛心肌梗塞搥胸硬撐！護客到站後昏迷　無法上班遭砍薪剩1.1萬

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▲盧先生於桃園客運擔任駕駛，拿出診斷證明心肌更塞，努力保護乘客送到站，自己到站倒下公司卻不聞不問。（圖／記者黃宥寧攝）

▲盧先生於桃園客運擔任駕駛，九月旬出勤卻突然心肌梗塞但卻為了保護乘客送到站，撐到公司才倒下，公司事後對他不聞不問。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／桃園報導

桃園9月初發生一起留美女碩士遭闖紅燈桃園客運撞死，事後得知這名駕駛是忍著慢性病病痛上工開車，再加上過勞才釀憾事。不料同月，擔任桃客盧姓司機，出勤時突心肌梗塞，但車上載有乘客他靠著捶胸撐到總站將乘客平安送到站。鬼門關走一遭的他，醒來才發現公司未列「職災」，甚至沒有慰問，最後也將薪水砍到只剩1萬多，讓盧家面臨經濟重擔、苦不堪言。

擔任桃園客運盧姓司機接受《ETtoday新聞雲》採訪表示9月14日出勤時，當天從台北開往桃園回程時，感到身體不適當時下車吐了2次，起先原本以為是吃壞肚子，不以為意。從市政府前往內湖港墘時1名乘客上車，但當下的他不舒服感不斷湧上，但心想「這班客運從台北到桃園，將近1個小時才發1班」一定要載。努力撐，撐到國道1號，向公司回報身體不佳，需要休息無法再開下趟次，此時於高公局的第2位乘客也上車。

一定要將乘客安全送到站

當第2名乘客上車時，盧先生再度感到身體相當不舒服，這次胸口很悶劇烈疼痛，但他不曉得原來這是急性心肌梗塞，他只好用拳頭搥著自己胸口，手一邊握住方向盤，心想說「再撐一下下，快到總站了，一定要將乘客平安送下車。」

一到桃園總站，盧先生實在撐不住，用不穩身子用最後氣力搖搖晃晃進到辦公室，同事見他似乎喘不過氣、且快暈厥過去，趕緊拿椅子給他坐並打119緊急送醫。

▼盧先生急性梗塞嚴重到一度發病危通知，妻子快被嚇壞，最後醫藥費達2萬多，因為身上沒現金只好刷卡 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲盧男當天嚴重到一度發病危通知，妻子快被嚇壞 。（圖／記者黃宥寧攝）

盧先生想起餘悸猶存，他表示當天真的以為自己可能真的活不了，醫生在他醒來後對他說：「再慢幾分鐘就醫，你可能就會走了。」這一席話仍在他腦中迴盪，他覺得自己到最後一刻僅想著，「我要怎麼樣才能保護車上的2名乘客、還有不能讓車子損傷或是殃及到其他人、車輛。」他以為這樣子想，公司應該會正視他的職業道德，甚至予以慰問吧。

桃客時常讓休假員工回崗值勤駕駛過勞桃客不聞不問 

不料，桃客竟未將他此次發生的身體狀況納為「職災」，甚至反遭公司要求請病假、事假，一個月僅休4天的盧男，表示他過去遇休假時常被公司叫回去上班，其他同事也一樣，一出勤可能就是14小時起跳，而付出過度勞力，換來薪水達7萬多，卻因這次突然心肌梗塞需要休養，公司不但沒給付他職災期間喪失工作能力的補貼，甚至11月只領到11837元，讓他表示生活真的快過不下去。

▼盧姓司機過勞上工薪水原可達7萬，但這次因突心肌梗塞11月公司僅給付11837元薪資。（圖／記者黃宥寧攝）
▲盧姓司機薪水曝光。（圖／記者黃宥寧攝）

盧太太接受訪問時，神情相當難過，想起先生因為過勞工作差點就失去他，再加上生活真的快過不下去，不禁落下淚水來。她也難過的說，先生是家裡唯一經濟支柱，房貸、車貸、還有2個小孩學費，還有高齡婆婆醫藥費，光是每個月就得固定支出將近5萬元支出，因為先生無法被認定職災，所以根本沒辦法領到全薪，連自己的媽媽都去撿雞蛋，撿一天僅有微薄的200塊收入。這個月僅有1萬多元收入，下個月就沒收入，她真的不知道該怎麼辦。

盧先生也在旁沮喪地說，原本開車有6萬到7萬元，上個月就已經剩3萬多元，想不到這個月僅有1萬多元，下個月就是0收入。他也說公司表面上好心說可以讓他去當站務員，但站務員薪水僅2萬多，扣一扣只剩1萬初，除了無法養家，也感受到公司根本變相要他自己離職。現在僅靠向親友借錢，或是給一些物資幫幫忙，表示公司真的太無情，也對公司感到失望。

▼盧太太想起差點失去先生，加上生活真的快過不下去不禁落下淚來。（圖／記者黃宥寧攝）▲盧太太想起差點失去先生，加上生活真的快過不下去不禁落下淚來。（圖／記者黃宥寧攝）

盧太太也向記者表示，先生真的很辛苦很辛苦，這個家完全僅靠他這份收入；過去她本來也有份工作，但也是因為職業災害被迫離職。想到先生為了配合公司制度，每天都是天還沒亮就出門，工作10幾個小時，回到家都已經晚上10點將近11點，睡個幾個小時又要出門上班，一個禮拜幾乎沒休息一直在工作；如果先生不配合公司排班，很可能就會失去這份工作。當個聽話員工不斷工作，在過去健康檢查也都正常，努力為公司任勞任怨賣命工作，很明顯就是累積下來的職業災害，但公司卻悶不吭聲。

盧太太也說桃客高階主管不聞不問，連用「職災單申請住院」，苦等不到公司出面來協助。出院時，醫藥費和住院費將近3萬元沒錢繳，只好刷爆信用卡。公司冷漠對待，僅剩先生同事還會來家裡關心和帶些物資幫忙，大嘆到底怎麼會這樣，真的很希望大家可以幫幫他們。

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