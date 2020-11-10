女警下班遭輾斃…頭顱當場破裂！駕駛到案急喊：不知道自己撞到人

▲女警下班途中遭輾斃。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

雲林縣北港分局31歲的女警黃敏綺9日晚間下班後騎車返家，卻在六美國小前與違停的許姓男子發生碰撞，黃女摔飛後慘遭後方2部來車輾過，當場慘死。對此，稍早2名肇事的自小客車駕駛已經到案，但兩人均辯稱，不知道自己撞到人。

這起事件發生在9日晚間，事發當時黃警騎車下班，卻在行經六腳鄉六斗村時，與一台違停的拖板車發生碰撞，而碰撞之後黃女隨即人車倒地，但就在她還來不及反應之際，後方兩部汽車就將其輾過，導致黃警當場頭顱破裂慘死。據了解，死者黃女為家中大姊，底下還有5個兄弟姊妹，投身警職後先赴台北任職數年後，約在1、2年前才調到雲林北港分局，平時工作認真負責，也是父母親眼中乖巧、孝順的女兒，而在6姊弟之中，就有5人投身軍警消。

對此，兩名肇事的自小客車駕駛到案後，均辯稱不知道自己有撞到人，而第一輛白色車陳姓駕駛到案稱，他沒有撞到人，是輾壓；第二輛75歲黃姓駕駛稱自己是壓到鐵片，而對於駕駛是否肇逃，檢方表示，有待釐清肇事責任。另外，對於姓拖板車司機未緊靠道路邊緣停車，佔用慢車道一事，警方皆以已完成調查報請檢察官偵辦

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