史上最貪理專！急賣Porsche脫產　10年盜領逾3億…因一事露餡

▲台新銀行理專周勵宏涉嫌特別背信、洗錢等罪遭檢察官聲押。（圖／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

台新銀行中和分行高階理專周勵宏，涉嫌利用客戶信任，長達10年把客戶存款當自己投資成本，已知至少3組客戶受害3億元，日前有客戶對帳發現有異，向銀行詢問爆發後，周男馬上以200多萬元賣掉名下保時捷白色雙門跑車，隨即神隱，檢警獲報周男有脫產行為，周末緊急將他拘提到案並向法院聲押，正清查是否有其他客戶受害。

據了解，住在三峽豪宅的41歲周男過去10年來，以幫客戶理財為由，把客戶的錢當自己的在用，挪用投資期貨、基金、石油，然後從自己或親友的帳戶定期匯款給客戶，佯裝投資獲利收益，直到日前，有1對老夫妻的家人幫忙對帳時，發現匯入帳號代碼，不是台新銀行的帳戶，覺得奇怪，向台新詢問。

▲周勵宏在台新銀行擔任理專10多年，檢警懷疑他盜用客戶金額恐怕不只3億元。（圖／資料照）

由於銀行規定理專和客戶不得有私下金錢往來，台新向周男詢問，要求解釋，還來不及等到答案，周男就開始神隱，台新因此報案，同時清查發現，至少有3組客戶受害，除了老夫妻辛苦存的上千萬老本被盜領外，還有1名已經跟著周男10年的公司大老闆，損失2億多元，另名公司老闆的海外OBU帳戶也遭挪用6、7百萬元。

檢警在13日接獲報案後，立刻對周男採取限制出境強制處分，隨後在14日由檢察官開出拘票，緊急將周男逮捕到案，周男矢口否認犯行，但檢察官發現，周男名下除了1輛賓士休旅車、1輛日系轎車外，原本還有1輛白色保時捷雙門跑車，早一步在台新向他詢問對帳一事後，就在11日緊急以200多萬元賣掉脫產。

由於周男涉嫌挪用客戶資金的手法，都是使用自己或親友戶頭層層轉帳，疑涉《銀行法》特別背信、洗錢等罪，檢警後續將向相關銀行調閱資料，追查金錢流向，同時懷疑周男在擔任理專的10年內，還有其他客戶資金遭盜領，也呼續受害人可向檢警報案協助偵辦。

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