小燈泡媽期待實現了！被害人訴訟平台完成　明年雙北上路試辦

▲小燈泡媽媽、立委王婉諭過去多次抱怨司法忽視刑案被害人參與訴訟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

時代力量立委、小燈泡媽媽王婉諭4年前當街目睹愛女遭殺害，事後多次不滿抱怨，被害人要透過新聞報導，才知道案件偵查審理進度，法務部為此斥資225.2萬元，完成「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」，明年起在台北、新北地檢地院試辦，包括殺人、性侵、重傷、強盜、綁架5大重罪案的被害人，都可透過平台即時接收案件最新進度。

有精神疾病的王景玉，在2016年3月28日上午，持預先購買的剁骨刀，在台北市內湖區隨機找上正在騎腳踏車的4歲女童小燈泡，王男從後方接近，突然舉起刀子朝小燈泡頸部猛砍，就跟在小燈泡後面的王婉諭目睹愛女身首分離，王男隨即遭制伏移送法辦，最高法院2020年4月15日判處王景玉無期徒刑確定。

▲小燈泡遭殘忍殺害震驚社會，現場堆滿小禮品希望被害人好走。（圖／資料照）

這件全台震驚的隨機殺童悲劇在偵審過程中，王婉諭以被害人母親身分，多次冷靜發言，讓外界異象深刻，不過她卻在王景玉遭起訴、高院預定二審宣判期日後，在部落格、臉書大表不滿，表示自己都要看新聞才知道，並指司法改革「沒有尊重被害人的心，講再多都是屁！」

2017年，王婉諭以被害人身分參加司改國是會議，最後做成的多項保障被害人權益項目中，就包括了讓被害人「適時掌握」訴訟資訊，法務部為此在2019年公開招標，以225.2萬元完成的「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」在2020年完建置完成，預計將在2021年1月1日起，從台北、新北開始試辦。

▲王景玉已遭判處無期徒刑定讞。（資料照／記者吳銘峯攝）

根據「檢察機關辦理被害人刑事訴訟資訊獲知平台應行注意事項」，以及院檢協調後的初步規劃，未來凡是殺人、性侵害、重傷害、強盜、擄人勒贖5大類重罪被害人，獲其他攸關被害人權益、社會矚目案件的被害人，都可向地檢署申請專屬帳號，之後凡是被告遭羈押、交保等強制處分，偵查結果，通緝情形，甚至是起訴後法院開庭、定期宣判等訴訟程序訊息，都會以e-mail通知被害人，讓被害人即時掌握案件偵審進度。

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