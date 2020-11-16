婦就醫拿藥找不到愛車　女警鍥而不捨機靈找回

▲屏東警分局民和派出所警員朱翊箏、陳威守鍥而不捨找到黃婦機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市黃姓婦人到醫院就醫拿藥，半小時出來後發現機車不見，急忙報警，警方調閱監視器，並仔細詢問過程，經近1小時尋找，終於在醫院停車場找到，原來，她原本停放在醫院大門左側，因擋到出入口，改停在在停車場，一時忘記，引來虛驚。

屏東警分局民和派出所警員朱翊箏、陳威守日前擔服巡邏勤務於13時許接獲報案，接獲75歲黃姓婦人報案，指她早上8時許至醫院門診拿藥，將自己的紅色機車停放於大門左側，領完藥約半個鐘頭出來發現機車不見了！

朱、陳兩員趕往處理，根據她陳述時間至醫院調閱監視器，並於醫院四周巡視，都未發現；而監視器從上午7時30分至9時，都未發現她的蹤影，警方再次請老嫗拿出藥袋查看領藥藥局名稱，並前往該藥局詢問她確切領藥時間，藥局登記領藥時間為上午09時35分，並稱她是徒步從醫院方向前來。

警方再返回醫院查看監視器，終於發現她停放機車位過程；一開始確實停放於大門左側，而後因擋住出入口故於周邊繞行尋找停車位，最後停放於醫院停放區，因此忘記機車停放於何處。

警方找到她的機車後，致電她告知佳音，並駕駛巡邏車至住家載她機車停放處，她看到機車完好無缺停放於停車區，笑得很開心，對警方熱心協助，一再致謝。

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