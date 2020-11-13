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彰化「狂妄小王」白髮痴漢！人妻拒愛死纏...行凶前「實地勘查」

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▲▼ 狂妄小王 。（圖／民眾提供）

▲穿紅衣白髮男子就是小王。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉13日上午一名55歲呂姓小王疑似不滿人妻女友有意分手，竟持摺疊刀闖入人妻家中理論，並與人妻老公、小叔發生肢體衝突，當場將2人砍傷送醫，小王行兇後逃逸，警方獲報後立展開追緝，歷經7小時追查，在呂嫌清水區住處附近迅速將人逮捕，全案訊後依殺人未遂、及恐嚇等罪嫌移送地檢偵辦。

據鹿港警方初步調查，雙方上午有互毆狀況，導致人妻老公、小叔雙雙被刀割傷，而人妻稍早也接受訪問談到這名呂姓兇嫌時，仍然心有餘悸，並指出2人是在2018年在監獄認識，但也說與呂男僅止於朋友一場，沒想到呂男一直對她勾勾纏。

▲穿紅衣白髮男子就是小王。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲呂嫌殺人用的刀。（圖／民眾提供）

人妻無奈坦言，自從出獄後呂男就一直打探她住所，時常打電話、傳簡訊騷擾她老公及兒子，甚至一得知她有意離婚，還趕緊傳訊息要她行李收收離家出走。

人妻說，她過去曾多次向男方表示往後不再聯絡，因為她還有一個下半身癱瘓的兒子要照顧，且目前也已經跟老公有共識要一起為家庭努力，怎料呂男知情後，竟反而威脅要打她。

▲▼狂妄小王刀衝人妻家（圖／記者唐詠絮攝）

▲狂妄小王刀衝人妻家。（圖／記者唐詠絮攝）

人妻害怕地說，案發前幾天家中監視器陸續都有拍到呂男騎車來探勘的身影，沒想到今天早上要在家門口懸掛看板，被老公看到制止，接著就發生肢體衝突還拿刀出來，朝她家人砍殺。

下午人妻一顆心都懸念著受傷住院的老公，聽說他要開刀縫合傷口，趕著要去醫院看他，一家人都為此感到驚惶，不知道呂男會不會再有下一步動作，希望警方能盡速將呂男逮捕。

▲▼狂妄小王刀衝人妻家（圖／記者唐詠絮攝）

▲地面還留有血漬待清洗。（圖／記者唐詠絮攝）

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