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全球規模最大自貿協定！　RCEP簽署對大陸「三大意義」

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▲▼RCEP、李克強、東協十國、2020、簽署。（圖／翻攝新華社）

▲各國代表簽署RCEP。（圖／翻攝新華社）

記者劉亭／綜合報導

15個亞太國家15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，達成全球規模最大的自貿協定。陸學者分析，RCEP簽署具有三大重要意義，對大陸更具有指標性意義，終於有了自己的巨型自貿協定。

根據澎湃新聞報導，中國社會科學院世界經濟與政治研究所副研究員蘇慶義分析，RCEP簽署有三點重要意義，一，在多邊經貿合作遇阻的情況下，全球規模最大自由貿易協定的達成可以進一步推進整個世界的貿易自由化；第二，在當前疫情破壞全球供應鏈的背景下，亞太諸國完成RCEP正式簽署對全球供應鏈恢復是極大利好消息；第三，亞洲的經濟一體化邁出了非常重要的一步。

除此之外，商務部研究院國際市場研究所副所長白明指出，RCEP成功簽署更有一個重要突破，是大陸與日本有了事實上的自貿協定；此前大陸與東盟國家、韓國、澳大利亞均已簽有自貿協定，唯獨與日本還沒有。

▲▼RCEP、李克強、東協十國、2020、簽署。（圖／翻攝新華社）

▲李克強出席RCEP領導人會議。（圖／翻攝新華社）

大陸財政部表示，RCEP各成員之間關稅減讓以立即降至零關稅、十年內降至零關稅的承諾為主，自貿區有望在較短時間內取得重大階段性建設成果。中國和日本首次達成了雙邊關稅減讓安排，實現了歷史性突破。協定有利於推動實現區域內高水準的貿易自由化。

大陸國務院總理李克強15日透露，RCEP的簽署不僅僅是東亞區域合作極具標誌性意義的成果，更是多邊主義和自由貿易的勝利，必將為促進地區的發展繁榮增添新動能，為世界經濟實現恢復性增長貢獻新力量。

東盟十國以及中國、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭15個國家，15日透過視訊方式，正式簽署RCEP，成為成為世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區。

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