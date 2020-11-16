今晨16.7度！「秋老虎」來了將飆33℃　周末2波變天轉涼雨更多

▲吳德榮說，今北台高溫將升至30度左右。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

兩波變天！氣象專家吳德榮表示，今天（16日）起「秋老虎」盤據，周五晚變天轉涼；周日晚東北風水氣增多，迎風面大台北、東北部及東部降雨更趨明顯。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新北市雙溪、花蓮鯉魚潭的16.7度。氣象局說，今風場為偏東風，迎風面的東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨低溫約19至23度，白天除了東北部高溫25、26度以外，其他地區高溫均在27度以上，西半部局部地區高溫可達30度上下，且日夜溫差較大。

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氣象局指出，周二風場為偏東風，迎風面的東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；周三至周日風場進一步轉為東南風，水氣更少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅周五至下周日東半部地區偶有零星雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，氣溫方面，未來一周清晨仍稍有涼意，低溫20至24度間，白天高溫普遍在28度以上，西半部局部地區可達31、32度，並有較大的日夜溫差；此外，周三前東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全；周三至周五金門及馬祖有局部霧或低雲影響能見度的機率，交通往返請多留意。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二各地晴時多雲，東北部、東部偶有局部短暫雨的機率，今北台高溫將升至30度左右；周三至周五各地晴朗穩定、紫外線強，白天微熱早晚涼，高溫可達33度左右，為典型秋老虎的天氣。

吳德榮提醒，周五晚至周日有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北東側平地及東部的降雨機率亦略提高，冷空氣雖不強，但白天氣溫將因雲多降雨而明顯下降，天氣轉涼；桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。



吳德榮說，周日晚東北風水氣增多，迎風面大台北、東北部及東部降雨更趨明顯；背風面桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。