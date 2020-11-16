　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨16.7度！「秋老虎」來了將飆33℃　周末2波變天轉涼雨更多

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲天氣,秋老虎,夏日,夏天,高溫。（圖／記者林世文攝）

▲吳德榮說，今北台高溫將升至30度左右。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

兩波變天！氣象專家吳德榮表示，今天（16日）起「秋老虎」盤據，周五晚變天轉涼；周日晚東北風水氣增多，迎風面大台北、東北部及東部降雨更趨明顯。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新北市雙溪、花蓮鯉魚潭的16.7度。氣象局說，今風場為偏東風，迎風面的東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨低溫約19至23度，白天除了東北部高溫25、26度以外，其他地區高溫均在27度以上，西半部局部地區高溫可達30度上下，且日夜溫差較大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局指出，周二風場為偏東風，迎風面的東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；周三至周日風場進一步轉為東南風，水氣更少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅周五至下周日東半部地區偶有零星雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，氣溫方面，未來一周清晨仍稍有涼意，低溫20至24度間，白天高溫普遍在28度以上，西半部局部地區可達31、32度，並有較大的日夜溫差；此外，周三前東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全；周三至周五金門及馬祖有局部霧或低雲影響能見度的機率，交通往返請多留意。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二各地晴時多雲，東北部、東部偶有局部短暫雨的機率，今北台高溫將升至30度左右；周三至周五各地晴朗穩定、紫外線強，白天微熱早晚涼，高溫可達33度左右，為典型秋老虎的天氣。

吳德榮提醒，周五晚至周日有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北東側平地及東部的降雨機率亦略提高，冷空氣雖不強，但白天氣溫將因雲多降雨而明顯下降，天氣轉涼；桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

吳德榮說，周日晚東北風水氣增多，迎風面大台北、東北部及東部降雨更趨明顯；背風面桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晨16.7度！「秋老虎」來了將飆33℃　周末2波變天轉涼雨更多

快訊／咬牙撐過4天萊牛風暴　皇家傳承深夜洋蔥文：就像做了場夢

花園夜市「零食妹妹」坐地舉牌賣一包10元！台南人怒揭黑幕：拒買

「4生肖」11月後財運大爆棚！　好運不斷…事業也跟著上升

200元買大樂透6號全中！男曝彩券「只領到40萬」…氣3年得憂鬱症

獨／病房變健身房！癌末男狂操身體奪健美冠軍　勵志故事網淚推

獨／健美冠軍染EB病毒！半年轉癌末　醫揭恐怖真相：每人身上都有

懷念與不捨長榮大學舉辦「玲．追思會」　黃偉哲出席悼念

立志當警察成為別人的光　他：無法決定出生，但能決定人生

LIVE／600秒煙火在淡水！「水母、笑臉」都出現...還有畢書盡演唱

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

高雄3歲童眼癌復發...恐雙眼全盲　阿嬤扛百萬醫藥費「盼赴日治療」

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

顏清標邀「誠信碗粿」沙鹿擺攤！　林小妹徹夜備料...800碗被掃光

今晨16.7度！「秋老虎」來了將飆33℃　周末2波變天轉涼雨更多

快訊／咬牙撐過4天萊牛風暴　皇家傳承深夜洋蔥文：就像做了場夢

花園夜市「零食妹妹」坐地舉牌賣一包10元！台南人怒揭黑幕：拒買

「4生肖」11月後財運大爆棚！　好運不斷…事業也跟著上升

200元買大樂透6號全中！男曝彩券「只領到40萬」…氣3年得憂鬱症

獨／病房變健身房！癌末男狂操身體奪健美冠軍　勵志故事網淚推

獨／健美冠軍染EB病毒！半年轉癌末　醫揭恐怖真相：每人身上都有

懷念與不捨長榮大學舉辦「玲．追思會」　黃偉哲出席悼念

立志當警察成為別人的光　他：無法決定出生，但能決定人生

LIVE／600秒煙火在淡水！「水母、笑臉」都出現...還有畢書盡演唱

「小朋友生日趴」爆炸！香港重大火警7死10傷　9歲童困屋內亡

劉冠廷熬6年「臨演變男主角」　提名金馬影帝：煩惱沒變少

今晨16.7度！「秋老虎」來了將飆33℃　周末2波變天轉涼雨更多

友邦史瓦帝尼總理戴安柏確診　展開居家隔離

「台灣參與RCEP非常困難」　鄧振中：中國以香港一國兩制模式阻止

不爽二輪太吵引大亂鬥！19歲騎士遭惡煞砍殺　多人群聚醫院再爆衝突

快訊／英國首相強生再自我隔離！　唐寧街：曾接觸確診國會議員

《金融時報》：RCEP促亞洲貿易區統合　中日韓都是贏家

美國尚未政權交接　民主黨喊話政府認證拜登勝選

台中一家四口租房起火…趴窗呼救「好燙」！房東怒：放任玩火全賠

柴犬為搶洋芋片重踩「蛋蛋」　爸爸痛得哀嚎：你壓到了

生活熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

被反鎖！他機靈「叫外送救援」還給小費

「4生肖」11月後財運大爆棚！

2年攻讀碩士「還比大學生弱」！過來人卻推爆

拿獎狀做1事　竟遭班導帶頭霸凌

皇家傳承牛肉麵　就像做了一場夢

獨／病房變健身房！癌末男狂操身體奪健美冠軍

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

獨／健美冠軍染EB病毒！醫：每人身上都有

臉書「十年挑戰」刷整排　專家籲：別跟風

馬尾妹「脖子纏蛇」搭北捷！他直擊嚇壞

醬料餐盤神還原「鬼滅之刃」　網跪喊：神作

更多熱門

相關新聞

今晨17℃！本周跳回小夏天飆30度　災害預報士吐擔憂

今晨17℃！本周跳回小夏天飆30度　災害預報士吐擔憂

「秋老虎」要來了！災害預報士、天氣風險公司總監賈新興表示，預估天氣型態在周一之後會有非常明顯改變，會有「小夏天」的感覺；以目前的資料來看，明年春雨都還沒看到有「正常」或「多雨」的訊號出現，這個是最令人擔心的。他呼籲，每個人都需要一起努力，「明日之水，今天先傳遍遍（台語）。」

梵高雨彈炸北北基宜！　「秋老虎」下週二報到

梵高雨彈炸北北基宜！　「秋老虎」下週二報到

北北基防大雨　宜蘭升級豪雨特報

北北基防大雨　宜蘭升級豪雨特報

梵高甩雨2縣市警戒　北台濕涼週末變天

梵高甩雨2縣市警戒　北台濕涼週末變天

梵高噴雨彈！大雨來襲全台變天

梵高噴雨彈！大雨來襲全台變天

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

超市捕獲野生男神！188身高藏不住

北醫男只買台積電　6個月賺75萬

被反鎖！他機靈「叫外送救援」還給小費

台中3機車「三巷之力」猛撞！58秒影片曝光

愛吃剩菜講不聽！她「1年暴瘦10kg」　醫一照搖頭了

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面