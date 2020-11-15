　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨17.3℃！本周跳回「小夏天」飆30度　災害預報士吐擔憂

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼夏天,防曬,高溫,炎熱,中暑,台北市,信義區,路上行人。（圖／記者周宸亘攝）

▲氣象局說，周三至周六白天感受溫暖，西半部地區高溫可以來到29、30度。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

「秋老虎」要來了！災害預報士、天氣風險公司總監賈新興表示，預估天氣型態在周一之後會有非常明顯改變，會有「小夏天」的感覺；以目前的資料來看，明年春雨都還沒看到有「正常」或「多雨」的訊號出現，這個是最令人擔心的。他呼籲，每個人都需要一起努力，「明日之水，今天先傳遍遍（台語）。」

中央氣象局指出，今天（15日）白天隨著東北風減弱，北部和14日相比氣溫回升，預計高溫回到27至29度左右，東台灣26、27度，中南部地區仍有28、29度；水氣也隨之減少，清晨時各地還有飄雨的機率，白天以後剩下東半部及中南部山區有零星的短暫雨，其餘地區恢復多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局說，由於清晨還在東北風影響期間，各地低溫仍涼，約20至22度，需留意日夜氣溫變化。氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在花蓮縣鯉魚潭的17.3度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一、周二水氣稍增，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其餘地區為多雲到晴；周三至周六風場為偏東風，但水氣更少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，高溫持續回升，白天感受溫暖，西半部地區可以來到29、30度，東半部也有27、28度，日夜溫差大。

賈新興近日在臉書表示，過去將近1個月的時間，北部和東北部的朋友可能想問濕涼的天氣何時要結束。他以淡水氣象站10/1至11/12每日最低溫和氣候值比較，「不知道跟你的感覺一樣嗎？相對而言竟然是比氣候值暖。」

賈新興指出，預估天氣型態在周一之後會有非常明顯的改變，整個天氣型態平均而言轉成穩定且晴朗的好天氣居多，並且至少持續10天左右，會有小夏天的感覺；還是會有東北風影響的時候，只是平均而言東北風偏弱，整體南風偏強，故仍舊以偏暖居多。

賈新興說，雖然天氣穩定了，但是現在的水庫除了翡翠水庫，其他水庫都很缺水；而且以目前的資料來看，明年春雨都還沒看到有正常或多雨的訊號出現，這個是最令人擔心的。他呼籲，每個人都需要一起努力，「明日之水，今天先傳遍遍（台語）。」

▼賈新興貼出淡水氣象站10/1至11/12每日最低溫和氣候值，「相對而言竟然是比氣候值暖。」（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

▼賈新興預測11/14至11/20大氣低空氣流和降雨分布，（圖／翻攝賈新興臉書）

天氣圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／南機場夜市氣爆！5樓冷氣飛1樓　2男1女受傷
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大5天3輕生！淡江生又墜樓　教授提4點：我們的大學需要改變

朝聖「台鐵便當節」剩2天！搭上莒光號餐車　7款熱門便當一次吃

今晨17.3℃！本周跳回「小夏天」飆30度　災害預報士吐擔憂

開心買i12回家！人夫爽喊：i6退休嘍　「忘了安太座」結局秒悲劇

拿獎狀做1事遭「班導帶頭霸凌」　全班嘲笑、甩巴掌讓她一生陰影

自卑是因為太自戀！追求「零缺點」=無法接納自己跟別人

台男收外送「還是有靠自己勞力的女生」　網：你以為女生靠啥賺錢

火箭高手齊聚科博館　東海大學火星任務超級降落大賽登場

蠟燭排出TOGETHER！台大晚會學生哽咽落淚　校長管中閔現身喊話

台大5天3人輕生！焦糖哥哥「歪樓遭轟」關粉專…餐廳4字預告

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

滷味店員工車禍傷左手又被開除 她衝馬路長跪求老闆：給我生路

又是一頁詐騙！網購掃地機器人 收到「3輪玩具車」質問後遭封鎖

別再問了！警察最常被問5大金句　遭批只會開單...他：我也有繳稅！

萌柴小手狂壓牽繩「不想回家啦」　眼神超抗拒...網笑：根本戲劇科

畢業學姊分享就讀軍校優缺點！ 吃住不用錢、中途退學要賠百萬

台大5天3輕生！淡江生又墜樓　教授提4點：我們的大學需要改變

朝聖「台鐵便當節」剩2天！搭上莒光號餐車　7款熱門便當一次吃

今晨17.3℃！本周跳回「小夏天」飆30度　災害預報士吐擔憂

開心買i12回家！人夫爽喊：i6退休嘍　「忘了安太座」結局秒悲劇

拿獎狀做1事遭「班導帶頭霸凌」　全班嘲笑、甩巴掌讓她一生陰影

自卑是因為太自戀！追求「零缺點」=無法接納自己跟別人

台男收外送「還是有靠自己勞力的女生」　網：你以為女生靠啥賺錢

火箭高手齊聚科博館　東海大學火星任務超級降落大賽登場

蠟燭排出TOGETHER！台大晚會學生哽咽落淚　校長管中閔現身喊話

台大5天3人輕生！焦糖哥哥「歪樓遭轟」關粉專…餐廳4字預告

台大5天3輕生！淡江生又墜樓　教授提4點：我們的大學需要改變

新手爸媽都在問的孕期前、中、後問題！　懶人包告訴你標準答案

影／搭武漢知音號一秒穿越民國　演員擦身而過整艘船都是舞台

楊聰財／寫給想自殺的你

小心貓狗冬季誤食！火鍋、薑母鴨、麻油雞三大危機

朝聖「台鐵便當節」剩2天！搭上莒光號餐車　7款熱門便當一次吃

不提台灣！譚德塞單獨點名「東南亞國家」讚防疫：請各國跟上腳步

數千川粉上街挺川普！　反對群眾祭「煎餅混戰」圍攻

染疫又遭火燒亡！羅馬尼亞醫院失火　新冠患者10死7命危

從韓劇女主角看秋冬髮型趨勢！秀智自然波浪、趙寶兒黑長髮回歸

耳朵藏「雙洞相連」巨無霸黑頭！　陳年粉刺挖出瞬間...療癒感滿滿

生活熱門新聞

搭高鐵途中得知確診　車次曝光！

馬尾妹「脖子纏蛇」搭北捷！他直擊嚇壞

終於換iPhone 12！他「洗完澡」安分用舊機

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

海外雙11包裹抵達　超商員工顫抖

台大3人輕生！焦糖哥哥關粉專…個人餐廳4字預告

驚見機車停「這格」！他傻眼問「不覺得奇怪嗎」

「給拍身分證」暖男借400元…一開手機哭了！

蠟燭排出TOGETHER！台大晚會學生哽咽落淚

淡江大四男墜樓骨折　校方回應了

拿獎狀做1事　竟遭班導帶頭霸凌

公公都在擠奶時闖進來　網：老公的作用？

台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相

台男收外送：還是有靠自己勞力的女生　網噓爆

更多熱門

相關新聞

梵高雨彈炸北北基宜！　「秋老虎」下週二報到

梵高雨彈炸北北基宜！　「秋老虎」下週二報到

受到東北風及梵高颱風外圍雲系影響，氣象局針對北北基宜4縣市發佈大雨特報。今天雨勢顯著，但會隨著時間緩和。明起回暖，下週二秋老虎報到，高溫上看31度。

北北基防大雨　宜蘭升級豪雨特報

北北基防大雨　宜蘭升級豪雨特報

梵高甩雨2縣市警戒　北台濕涼週末變天

梵高甩雨2縣市警戒　北台濕涼週末變天

梵高噴雨彈！大雨來襲全台變天

梵高噴雨彈！大雨來襲全台變天

今晨14.8℃　桃園以北濕涼連4天

今晨14.8℃　桃園以北濕涼連4天

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局賈新興

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「他趴懸崖邊情緒興奮」　生還妻首次口述被殺細節

超市捕獲野生男神！188身高藏不住

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

搭高鐵途中得知確診　車次曝光！

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

老狗坐機車腳外露　阿伯舉動超暖

陳建州被PTT酸20年翻身！刷出整排稱讚：有點不自在

宋茜粉絲「忍辱7年」當上anti版主

無差別狠砍7人！　製作｢魔域｣大陸遊戲公司遭玩家血洗

橋上捕獲黑麵團！網驚：撿到極品

繼續完成小鬼心願！KID、TAT開拍《我不是空笑夢》MV

快訊／盜領一銀8327萬元！外籍嫌服刑期滿　今晚遣送出境

馬尾妹「脖子纏蛇」搭北捷！他直擊嚇壞

62歲焊接工夜班養家　遭酒駕撞死

媽媽在滑手機！　嬰兒游泳溺水「掙扎3分鐘」家長索賠645萬

更多

最夯影音

更多
老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了
新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面