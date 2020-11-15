今晨17.3℃！本周跳回「小夏天」飆30度　災害預報士吐擔憂

▲氣象局說，周三至周六白天感受溫暖，西半部地區高溫可以來到29、30度。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

「秋老虎」要來了！災害預報士、天氣風險公司總監賈新興表示，預估天氣型態在周一之後會有非常明顯改變，會有「小夏天」的感覺；以目前的資料來看，明年春雨都還沒看到有「正常」或「多雨」的訊號出現，這個是最令人擔心的。他呼籲，每個人都需要一起努力，「明日之水，今天先傳遍遍（台語）。」

中央氣象局指出，今天（15日）白天隨著東北風減弱，北部和14日相比氣溫回升，預計高溫回到27至29度左右，東台灣26、27度，中南部地區仍有28、29度；水氣也隨之減少，清晨時各地還有飄雨的機率，白天以後剩下東半部及中南部山區有零星的短暫雨，其餘地區恢復多雲到晴。

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氣象局說，由於清晨還在東北風影響期間，各地低溫仍涼，約20至22度，需留意日夜氣溫變化。氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在花蓮縣鯉魚潭的17.3度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一、周二水氣稍增，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其餘地區為多雲到晴；周三至周六風場為偏東風，但水氣更少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，高溫持續回升，白天感受溫暖，西半部地區可以來到29、30度，東半部也有27、28度，日夜溫差大。

賈新興近日在臉書表示，過去將近1個月的時間，北部和東北部的朋友可能想問濕涼的天氣何時要結束。他以淡水氣象站10/1至11/12每日最低溫和氣候值比較，「不知道跟你的感覺一樣嗎？相對而言竟然是比氣候值暖。」

賈新興指出，預估天氣型態在周一之後會有非常明顯的改變，整個天氣型態平均而言轉成穩定且晴朗的好天氣居多，並且至少持續10天左右，會有小夏天的感覺；還是會有東北風影響的時候，只是平均而言東北風偏弱，整體南風偏強，故仍舊以偏暖居多。

賈新興說，雖然天氣穩定了，但是現在的水庫除了翡翠水庫，其他水庫都很缺水；而且以目前的資料來看，明年春雨都還沒看到有正常或多雨的訊號出現，這個是最令人擔心的。他呼籲，每個人都需要一起努力，「明日之水，今天先傳遍遍（台語）。」

▼賈新興貼出淡水氣象站10/1至11/12每日最低溫和氣候值，「相對而言竟然是比氣候值暖。」（圖／翻攝賈新興臉書）

▼賈新興預測11/14至11/20大氣低空氣流和降雨分布，（圖／翻攝賈新興臉書）