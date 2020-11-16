兒子出生3天媽擠不出奶　阿嬤順手拿「回奶湯」泡給他喝…全家嚇崩

▲兒子出生3天，阿嬤誤拿「回奶湯」沖泡餵他喝。（圖／翻攝「直播銀川」微信）



記者許力方／綜合報導

寧夏銀川市王姓夫婦8日順利誕下一名男嬰，因媽媽產後無法餵養母乳，一直在喝「回奶湯」，未料出生才3天，陳姓奶奶順手拿了「回奶湯」電熱水壺沖泡奶水，誤餵食給小寶寶喝下，當下就出現不適反應，王家氣得控訴醫院索賠！院方隨即拿出白開水和回奶湯對比，顏色很好區分，拒絕接受家屬無理訴求。

事發於11日，陳姓奶奶向《直播銀川》投訴，當時產房裡只有她和兒媳婦兩人，奶壺是黃色的，加上早上陽光很強，她們住在向陽面，身上穿的衣服也是黃的，沖泡奶粉時沒有發現，就拿了泡回奶湯的水壺沖奶給寶寶喝，兒媳婦因為要喝藥，馬上問她用什麼沖奶？她才赫然發現拿錯水壺。

陳姓奶奶聲稱，兒媳婦產後無法餵養母乳，一直在服用一種叫回奶湯的中藥，醫院提供的熱水壺和回奶湯的水壺一模一樣，當天護理師把2個壺拿到洗手間，還把熱水壺收走，導致她搞混，順手就拿了一壺來沖泡，沒想到竟然讓剛出生的男嬰喝下回奶湯泡的奶水，醫院當下緊急救治，家屬仍擔心兒子未來的病況。

家屬事後特別貼膠帶在水壺手把做標記，認為自家應該有責任但不大，若護理師沒有動壺，就不會導致意外，他們什麼都不要，只要醫院給保證，「萬一以後小孩聽力、嗓子、各器官落下後遺症要找誰？」

對此，西京婦產醫院表示，因這名產婦無法餵母乳，便提供了回奶湯給她，這種回奶湯不是藥物，類似煮茶的道理，放在茶壺煮開可正常食用，會慢慢起到回奶的作用，因此不像一般藥物一樣，不會定時定量送去病房，而是一開始就直接給家屬，讓他們自行料理。

院方也駁斥，回奶湯煮開後會有顏色，跟開水有明顯差別，正常情況下，在幫嬰兒沖泡奶粉時都會確認水溫、水量等，沖泡後顏色都會變，不可能沒發現顏色不一樣，無法理解家屬為什麼會泡錯。另外，醫院也針對病房有晨間護理管理，確保整潔乾淨，避免交叉感染，才會一早進行歸製，而電熱水壺是醫院統一配備，所以不會區分。

院方表示，男嬰誤時回奶湯沖泡的奶粉後，第一時間就進行對症處理，並持續監測、觀察，目前各項檢測指標都很正常，並沒有向家屬收取任何費用，但檢查結束後家屬仍有疑慮，院方建議做全面檢查被拒，家屬甚至提出無理訴求，要求免費產康恢復性治療、床費，一度影響到其他病患就診。

院方拒絕接受家屬訴求，王家則表示，若達不到他們想要的結果，也將透過法律途徑解決。

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