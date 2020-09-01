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「6胎以上」最會生的媽媽曝光！還有7寶媽現身...都獲頒獎金禮盒

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▲台東縣長饒慶鈴訪生育6胎以上產婦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣長饒慶鈴（中）訪生育6胎以上產婦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為獎勵在適齡婚育階段生產的媽媽們，台東縣長饒慶鈴1日特別到台東市區內2位生產達6胎以上的產婦家中，頒發獎勵金2萬元及嬰幼兒用品禮盒，以感佩不畏育兒之苦的夫妻們，願意奉獻慈愛心力多培育下一代的精神。

近期國家發展委員會發布「中華民國人口推估」報告書顯示，台灣總人口數自2020年開始負成長，2025年台灣進入超高齡社會，而未來少子高齡化的趨勢將更明顯。台東縣自13年前人口數開始負成長、65歲以上老年人口佔總人口比率達17.14%，早已進入高齡社會。

請繼續往下閱讀...

因此，饒慶鈴今天上午10點由縣府民政處長顏志光陪同，分別前往台東市中正路顏張淑芳媽媽(共生7胎)、四維路二段陳汶秀媽媽(共生6胎) 2位產婦家中探視，頒贈獎勵金新台幣2萬元整，並附贈嬰幼兒沐浴禮1盒。特別感謝願意為台東縣人口注入更多新希望，為台東孕育優秀下一代的夫妻們，而縣內生產達6胎以上的8位，值得表揚，其中，陳汶秀媽媽是前縣長陳建年的小女兒，陳建年夫妻及陳汶秀夫婦看到饒縣長等人靠來，都表達感謝。

饒慶鈴表示，為降低適齡婚育人口對育兒的恐懼，及加強對產婦的照顧，特別指示民政處推出「妳生孩子，縣府幫妳坐月子」計畫，以減輕父母照顧新生兒的身心壓力；台東縣育兒指導到宅服務結合本縣月嫂、醫護及保母人員，共12位育兒指導員加入團隊，採一對一到宅協助媽媽寶寶照護，提供最實質的協助。

饒慶鈴強調，台東縣雖受限於財源困窘，核發之生育補助費不是全國最高（第1胎1萬元、雙胞胎及第2胎以上，每胎1萬5000元），但所推出的坐月子服務方案的設計卻是最貼近產婦及家庭需求，就是要讓台東的未來更幸福更有希望。

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