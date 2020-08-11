陪產喝光桌上的蛋湯！天兵尪讚「婦產科真貼心」　6500人笑曝真相：活膩了

▲媽媽生小孩很耗體力，醫院會準備蛋湯。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者黃可昀／綜合報導

生過小孩的媽媽都會知道，終於熬過生產的辛苦過程後，醫院會準備一碗熱熱的蛋湯給媽媽補充營養。一名剛升格爸爸的男網友表示，老婆半夜緊急送往醫院生產，他在外面等待期間，護理師突然送來一碗熱湯，裡面還有2顆荷包蛋，他頓時覺得「現在的婦產科真的很貼心！」下秒立刻把湯喝光光，PO文後才知道事情大條了！

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▲老公把給產婦的蛋湯喝掉了。（圖／翻攝自爆廢公社）



新手爸在臉書社團「爆廢公社」表示，雖然他沒有進入產房，但在外頭一樣忐忑又害怕，不停隔空為老婆加油，這時護理師端來一碗蛋湯，沒有多做解釋就默默放在桌上，「我想了想，應該是怕我半夜陪產肚子餓，所以給我暖暖胃的」，於是趕快把整碗湯喝得一乾二淨，2顆蛋也吃得精光，完全沒有辜負醫院的好心。他還欣慰地說，吃完以後整個胃都暖起來了，心情也沒那麼緊張，現在的婦產科果然都設想周到，連陪產人的肚子都照顧到了，「等等老婆出來，一定要跟她說說醫院的貼心舉動。」

照片曝光不到1天，已經吸引超過6500人按讚、將近1000則留言，網友全都是在笑他太天兵，「笑慘，這給產婦吃的啦」、「你肯定活膩了」、「那是給你老婆吃的～所以版主還有在呼吸嗎」、「新北代表上香」、「一個生命的開始，也代表一個生命的殞落。」

據了解，有些醫院會準備蛋湯是為了讓剛生產的媽媽止餓，由於生產過程會耗費大量體力，但不能馬上吃太油膩或滋補的食物，所以一碗簡單的蛋湯可以快速補充營養與填飽肚子。