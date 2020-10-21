逃亡30年自首結果大逆轉！　黝黑男聽到「警方的話」摀臉哭了

▲李米虎想像過無數次被抓的畫面，可當真正坐上警車時，心裡卻無比平靜，後來才知自己根本沒涉案。（圖／翻攝《銀川晚報》）

記者陳俊宏／綜合報導

「整整30年了，太煎熬了」、「心裡有苦說不出！我不想再逃下去了…」大陸一名中年男子近日來到寧夏銀川市公安局投案自首，然而，讓人意外的是，他被告知根本沒涉案，等於這30年白逃了，期間他不敢住旅館、不敢交朋友。他得知清白後，迫不急待想回家，才知父母都已離世，不禁難過哽咽。

《銀川晚報》報導，這名男子是52歲的李米虎（化名），江蘇徐州人，他個頭不高、皮膚黝黑，鬢角已開始有了白髮。坐在警察面前，他一口濃郁的西北口音，很難讓人想像他曾生活在沿海地區。

李米虎的「逃亡」生涯始於1990年，那年的一個夜晚，22歲的李米虎和一個朋友喝酒，期間因瑣事與另外一夥人發生口角，「對方4、5人，當時以為吵完就沒事了，可回去時，沒想到對方又喊來幾個人。」

李米虎說，等對方再次趕來時，他正好到了朋友家，因朋友家被砸，混亂中，他和朋友反擊，一番打鬥後，他抽身逃離現場；第二天一早，還在睡夢中的他，聽到家附近警笛聲響，感覺大事不妙，立即收拾行李，獨自一人踏上逃亡之路，這一走就是30年。

▼警方送李米虎去車站搭車。（圖／翻攝《銀川晚報》）

李米虎逃離徐州時，父親70歲、母親63歲，他猶如驚弓之鳥，一路馬不停蹄，一直逃到了阿拉善左旗，因怕暴露身分，最終逃到了山上，在一處煤礦打工；30年來，他不敢住旅館、不敢交朋友，不敢聯繫家人，甚至連警笛聲都不敢聽到。

「晚上睡覺老做夢，從來沒睡過踏實覺。」靠著煤礦、工地、磚廠的零工，李米虎艱難地養活著自己，在左旗生活多年後，他來到了寧夏，繼續暗無天日的生活，「也很多次想過自首，可始終鼓不起勇氣。」

直到今年10月15日，「熬不下去」了的李米虎，終於鼓足勇氣自首，他想像過無數次被抓的畫面，可當真正坐上警車時，心裡卻無比平靜，「當時已經想通了，沒有緊張。」然而，他平靜的心情並沒持續多久。

徐州警方回覆，未查到李米虎的在逃訊息及涉案訊息。他得知後雙手摀住臉面，哽咽出聲，此時無比迫切想回家，但有了個大問題。滿城北街派出所民警說，「因為他一直沒有用過身分證、手機，家人一直找不到他，他的戶籍早已註銷。而他也不記得自己的身分證號，無法購買回家的火車票。」

隨後，民警多方查詢，最終幫助李米虎聯繫到他的親人。10月16日，他透過電話視訊見到家人，此時，他才第一次知道，在「逃亡」的30年裡，雙親早已雙雙離去，聽到這一消息再次哽咽。終於可以買票回家了，最終，他搭著警車到火車站，如願踏上了回家的路。