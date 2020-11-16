傾聽各界多元聲音　嘉市警守護外僑及校園安全

▲嘉市警局局長張樹德。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為守護外籍朋友安全，警察局辦理「外籍人士人身安全及校園安全」座談會，與外籍人士、學校及家長代表約150人進行座談，瞭解相關安全需求，並說明目前警局各項安全維護作為，讓每一位嘉義市民都能安心。

座談會由局長張樹德親自主持，邀請本市外籍人士、嘉義大學國際事務處、大同技術學院兩岸暨國際事務中心等，另邀集外交部雲嘉南辦事處、移民署嘉義市服務站、嘉義市專勤隊、嘉義市家長協會、嘉義市傳統文化與技藝協會及嘉義市穆斯林互助社團等單位出席，針對當前重要的人身安全及校園安全工作提出更多看法及建議。

▲嘉市警局傾聽各界多元聲音，守護外僑及校園安全 。（圖／記者翁伊森翻攝）

意見交流部分，嘉義大學針對外籍生關注之交通事故處理程序及相關權益發問，大同技術學院洪正禮主任提出有關校園安全建議設施及經費補助等問題。另嘉義市家長協會榮譽理事長陳俊男則建議學校、警方及社區應共同合作，透過本次長榮大學案件發掘問題，針對相關面向進行檢討並提出對策，避免憾事再度發生。

內政部警政署國際組特勤科科長鄭明忠亦列席指導，特別向與會民眾宣示警政機關保護外籍人士及校園安全的決心，並指出根據全球資料庫網站Numbeo公布最新2020上半年全球犯罪排行，臺灣安全指數居世界第二高，希望外籍朋友能安心、放心在臺生活。

▲ 嘉市警局多元語言文宣 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張樹德指出，長榮大學事件發生後，警察局立即召集相關單位主管開會研議，全面動員清查各校周邊監視錄影系統及增設燈光照明需求，並針對外籍人士人身安全及校園安全工作提出因應作為，成立「校安互助LINE 群組」、「本市外僑互助通報群組」，強化與學校、相關單位聯繫工作，同時於外僑宣導活動場合設置「外籍人士安全服務站」，發送多國語言版婦幼安全宣導摺頁，提供外僑更多安全資訊。此外，警察局治安服務團隊(含刑大、少年、婦幼、交通及外事) 將積極走入校園，預計於11月底前往嘉義大學「僑生及外籍生會員大會」與同學們進行座談。