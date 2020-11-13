「台江神探豬肉榮」再逮「六指竊魔」　校園電眼助攻逮慣竊　

▲台南市警三分局長安派出所所長黃俊榮，協助迅速逮捕有「六指」特徵的蘇姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「六指竊魔」犯後24小時內，再度栽在「台江神探豬肉榮」手上，有民眾報案在接送小孩放學時，將機車停放在學校旁，才10幾分鐘，機車置物箱內的財物就遭竊走，員警積極調閱校園周遭監視器，迅速鎖定62歲犯嫌蘇姓慣竊，馬上請「六指大盜」剋星「台江神探豬肉榮」支援緝捕行動，迅速將蘇嫌逮捕歸案。

警方說，此案能迅速逮捕犯嫌，有「台江神探豬肉榮」稱號的長安派出所所長黃俊榮扮演關鍵腳色，黃所長長期建立經營「犯嫌資料庫」，細心再加上過人記憶力，一鎖定再犯對象就能迅速逮人；該名蘇姓慣竊今年9月初就曾被黃所長逮捕，如今又再度落網，黃俊榮所長稱：「蘇嫌2個月前被抓是上集，這次被逮是下集，諒他不敢再有續集了」。

警方說，這次立下大功的，還有剛汰舊換新的校園安全監視器，該監視器原本是針對校園安全所設置，並於今年度進行換新與升級，沒想到才正式驗收啟用不久，就立下助警逮賊的功勞，蘇姓慣竊肯定也沒想到自己因觸動綿密的「校園安全網」且深陷其中被警逮獲。

三分局長方國璽表示，校園安全一直都是警政重點工作，去年底，南警三分局針對校園安全，全面檢視學校周遭監視器軟硬體設備，對於老舊裝置提報更新，並於今年初逐步汰換，期讓「校園安全網」更綿密牢固，這次校園安全監視器協助偵破竊案，亦彰顯校園安全網的重要性，三分局對「校園周邊軟硬體改善」等工作，將持續落實執行，精益求精。

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