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民進黨批國民黨：執政8年押寶中國　九二共識換不來RECP

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▲▼馬習會,五週年,前總統,馬英九 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九。（資料照／記者任以芳攝）

記者黃巈禾／台北報導

RCEP談判於2012年宣布啟動，歷經8年談判，15個成員國包括東協10國（泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、汶萊、越南、寮國、緬甸、柬埔寨），再加上中國、印度、日本、南韓、澳洲以及紐西蘭，於15日完成簽署。國民黨批評，民進黨因不當政策讓台灣變成亞太或印太地區的「經濟邊緣人」。對此，民進黨回擊，九二共識根本換不來RECP。

民進黨表示，國民黨執政8年間，把台灣所有資源押寶中國、把前途鎖在中國市場，卻放棄參與區域經濟整合的機會，如今還來抨擊民進黨政府，顯見國民黨仍然不知反省和一味卸責。

民進黨指出，2012年11月，東南亞各國就開始啟動RCEP的談判工作。但回顧當時的馬英九政府，卻執意堅持「九二共識」，所有心思只有中國市場，不知分散風險，最後台灣並未從中國走向世界，卻換來中國對台灣主權的步步進逼和不斷掐住台灣經濟咽喉。

民進黨抨擊國民黨，當時高喊「九二共識」，卻不見國民黨政府積極努力融入區域經濟。如今回過頭來責備民進黨政府，這種不負責任的做法，完全背離台灣利益；而民進黨政府執政後，除了積極吸引外資、台商回流，也努力填補過往馬政府執政八年所錯失的區域經濟合作契機。

民進黨強調，台灣著手加入美國所領導各先進國家為體系的供應鏈重組計劃，種種經貿工作正是希望具體提升台灣的經濟競爭力，呼籲國民黨應摒棄「九二共識」的過時魔咒，從全球佈局的視野思考台灣經濟利益與前景，支持政府與各國平等、互惠的經貿合作政策才是正確方向。

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