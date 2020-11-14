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大丹狗警戒破功「上億大麻曝光」　24武裝警衝入…牠嚇到沒聲音

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▲▼大丹犬,大丹狗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲屏東縣里港警方等單位在竹田破獲價值上億元的大麻製造廠，並飼養大丹犬警戒。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳崑福／屏東報導

王姓男子涉與張姓男子等人，承租屏東縣竹田鄉一處農舍栽植大麻，為逃避查緝，飼養一隻大丹狗當警衛，屏東縣里港警方拂曉出擊，高近百公分的大型大丹狗看到24名員警荷槍實彈衝入抓人時，竟嚇得悶不吭聲，睡夢中的王、張兩人，不知警方破門而入，被手到擒來，查獲價值上億元的大麻及成品、製造工具，訊後依毒品危害防條例送辦，擴大追查毒品流向。

▲屏東縣里港警方等單位在竹田破獲價值上億元的大麻製造廠，圖大丹犬 。（圖／取自維百科）

▲查扣大麻。（陳崑福翻攝）

里港警分局於7月份掌握情資，指竹田地區某處有製造大麻菸情形，經派員勘察，層層過濾可疑人車，歷時3個多月跟蹤埋伏，發現屬實，報請屏東地檢署楊士逸檢察官指揮偵辦，見時機成熟，又適逢全國大掃黑專案期間，選擇11月12日凌晨4時30分攻堅，兵分6路攻堅。

24名警力破門而入，一舉查獲王姓男子（台北人）、張姓男子(屏東縣恆春人）2人及市值逾新臺幣上億元之大麻植株524株、成品約500公克、烘乾機等大麻菸製造工具一批等證物。

據悉，王男等人於今年6月，向每月4萬多餘元承租該地點偏僻的竹田鄉農舍，還將屋內家具等用品清空，一度讓屋主以為王是好房客，喜歡乾淨，不料，他竟栽種大麻販毒。以每公克1500元價格賣到北市等夜店等處圖利。

而王等人為逃避查緝，平時行蹤謹慎，並飼養一隻大丹狗擔任「警衛」，警方當天出動里港警分局與刑警大隊、潮州分局共24名員警到場，以優勢警力破門而入，大丹狗看到如此多的人衝入，竟嚇到悶不吭聲，讓警方順利攻入屋內，將還在睡夢的王等人逮獲。

里港警分局分局長楊龍祥表示，毒品危害等同國安問題，反毒已列為當前政府最重要的施政之一，雖然現正值防疫期間，警方仍持續強力執行緝毒工作，持續追查上游，不讓毒品危害國人健康，讓民眾均能安居樂業。

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