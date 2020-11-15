偶爾當邊緣人喘口氣！　呂秋遠：當「角落生物」並沒有不好

▲呂秋遠認為偶爾當個「角落生物」並沒有不好。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

近日台灣發生多起校園憾事，引起社會關注。對此，律師呂秋遠在臉書發文以「角落生物」來鼓勵學生，當我們有天真的遇到無法解決的困難，請告訴自己不要再努力了，不要覺得自己沒用，因為在這世界上，大多數的人對自己最切身與在意的課題，都是不能解決的。

呂秋遠指出，一開始並不知到角落生物究竟是什麼生物，真正引起他的注意的是一個小朋友，畫了炸蝦尾送給自己，並親口表示這是她最喜歡的角色，再來就是鄧惠文醫師告訴他，角落生物其實充滿了許多有深度的角色設定，它們不習慣在鎂光燈下，但生存在角落時，就會覺得自己很安心的生物。

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呂秋遠還提到，自己最喜歡的角色是「炸蝦尾」跟「炸豬排」，並表示它們都一樣渴望被利用、被吃掉，但是沒人裡會它們，雖然被嫌棄，但始終保持正向樂觀。從這些角色中，呂認為，我們看見沒有用的、害羞的、負面的、渴望被認同的和照顧大家的，甚至即使面對挑戰也只能硬著頭皮上戰場得我們。





▲台大頻傳學生意外，學生會舉辦燭光晚會，盼溫暖彼此。（圖／記者崔至雲攝）

最後，呂秋遠也呼籲，不論有多少包裝或是強迫自己要堅強，其實多數人的本質都是脆弱的，偶爾也喜歡躲在角落裡喘口氣當邊緣人，面對生活上的不愉快與不容易，當個角落生物並沒有不好。

不少網友看當文章後紛紛留言表示，「原來不是我沒用，而是我真的已經很努力了。」、「超愛這一篇，滿滿溫暖的正能量」、「其實好多卡通人物都是畫給大人領物的」。

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《呂秋遠臉書全文》：