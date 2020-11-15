台女菲返國「檢疫期滿搭高鐵確診」　陳時中：未來類似情況恐增加

▲衛福部長陳時中出席第六屆慈濟論壇。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

台灣境外移入人數逐日攀升，14日有一名從菲律賓探親返國的40多歲女性，檢疫期滿搭高鐵返家時，被通知重新複驗確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，隨著病毒多變性提高，加上檢疫試劑進步，未來類似請況可能越來越多，但相信在居家檢疫14天與新興檢驗試劑雙管齊下，必能防止病毒傳進社區。

陳時中表示，該名個案為是在居家檢疫結束後進行採檢，第一次採檢陰性，但檢疫人員覺得「數值不是這麼精確」，又驗了第二次，且使用了新的試劑，結果Ct值高達33，緊急將其招回，不過因為已過傳染期，加上該女全程戴口罩，因此搭同班高鐵的旅客無須隔離或自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中提到，以目前情況來看，Ct值一旦來到27以上，幾乎就無法培養出病毒，也就是不具傳染性，台灣至今也僅有一例Ct值高達32的個案培養出病毒。不過，依據現行科學證據顯示，患者症狀出現10天後，就不具傳染力，因此現行針對入境者居家檢疫14天，就是阻絕境外病毒傳到社區的最好辦法。

台北慈濟今（15）日舉辦第六屆慈濟論壇，由陳時中主持「防疫與健康生活促進」議題。

陳時中表示，病毒不是一天造成，新冠肺炎是上天給的警示，早期人類為了生存努力，當生存無虞又開始透過戰爭爭取資源，之後又有了健康意識，發展醫療行為對抗疾病，但除了這個之外，還需要有一個斷點，重新思考地球保護對人類的傷害，幫助地球也在幫助自己。