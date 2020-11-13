影／送餐系統當機逾2小時！熊貓「暫停外送」：訂單受影響全額退費

記者蕭筠／台北報導

外送平台「foodpanda」今（13）日中午12時左右傳出送餐系統出現問題，一票外送員在地方社團發文喊話「不要下單」，原因是系統大當機，導致外送員無法接單。對此，官方作出最新回應表示，目前系統仍在進行修復當中，因此「暫停外送服務」，並強調若有消費者訂單因此受影響將全額退款。

▲foodpanda外送員送餐系統仍當機中。（示意圖／記者林敬旻攝）

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針對送餐系統大當機，外送員無法接單，foodpanda回應表示「由於平台系統異常，暫時停止外送服務，對於造成消費者不便，致上萬分歉意」，強調若有消費者訂單因此受影響，將全額退款。而目前系統正在積極搶修中，修復後將另行公告。

▲熊貓系統當機，官方緊急貼公告。（圖／翻攝APP）

foodpanda中午傳系統當機，有外送員透露中午12點左右已經無法順利接單，公司方也發出原因公告說明是系統出現異常，正在緊急修復當中，不少熊貓外送員則急忙在地方社團發文，要消費者「不要下單」，避免要等待過長時間。許多網友也紛紛留言，「我等了一小時了欸」、「好餓好餓～等了好久」、「我在店裡看到一張即將到來的單等了一個多小時單還沒來」。

目前熊貓外送APP上顯示系統公告，「目前平台系統異常，非常抱歉造成不便。工程團隊正積極搶修中，請稍後再試。」