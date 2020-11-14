快訊／盜領一銀8327萬元！外籍嫌服刑期滿　今晚遣送出境

記者鄒鎮宇／綜合報導

第一銀行2016年遭外籍詐欺集團盜領，讓一銀ATM損失8327萬餘元，事後追回7748萬餘元，警方循線逮捕3名外籍嫌犯，其中米海爾（Colibaba Mihail）今服刑完畢，14日晚間8時40分被遣送出境。

據《自由時報》報導，米海爾等人屬於國際盜領集團，2016年派出多名外籍人士來台，遙控一銀特定型號的自動提款機吐鈔，前後盜領8327萬元，被逮後入獄服刑，今由移民署自桃機遣送出境，搭乘班機先前往泰國曼谷，再轉機至摩爾多瓦。

▲盜領案嫌犯米海爾（Colibaba Mihail）今被遣送出境。（圖／資料照）



▲跨國盜領集團鎖定第一銀行ATM犯案，派出22名車手入侵41台ATM。（圖／資料照）



第一銀行內部電腦網路2016年間遭跨國駭客盜領集團鎖定，利用電腦系統漏洞入侵刪改紀錄，惡意從22家分行所屬41台ATM領走8327萬7600元。該集團其他成員犯後隨即出境，潘可夫（Niklae Penkov）和同夥安德魯（Peregudovs Andrejs）、米海爾抵台處理贓款時為警循線查獲。

安德魯、米海爾及潘可夫等3人二審被判決4年6月至4年10月不等刑期，併科30萬元至50萬元不等罰金，最高法院2017年8月駁回上訴，全案定讞。此外，潘可夫9月8日服刑完畢被驅逐出境，於桃園機場搭乘飛往伊斯坦堡的土耳其航空TK 25航班離境，目前剩安德魯仍在服刑。

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