男友大讚辣妹照「好正喔」！她爆氣路邊甩巴掌…網見實情怒：還敢討拍

▲原PO向男友分享辣妹照，沒想到對方大讚「很可以哦」，讓她覺得被羞辱。（圖／取自免費圖庫Pxhere）



實習記者劉雪兒／綜合報導

對情侶來說，聽到另一半稱讚異性可是會格外刺耳！一名女網友向男友分享正妹照，沒想到對方頻頻大讚辣妹的身材好，更直呼「很可以喔～」讓她一氣之下，當眾在路邊賞了男友一個耳光。

這名女網友在Dcard上PO文表示，她陪男朋友去買晚餐時，在一旁等待的她於是滑起了手機，剛好看到一位身材姣好的女生，結果男朋友一直吵著要看，沒想到對方看完後直呼，「wow好正哦，你看到這腰、屁股，很可以哦」。不料此話一出，讓她感覺男友在外面這樣說很羞辱人，一怒之下「啪」一聲直接一巴掌打在男友臉上。文末還不忘詢問網友，「有人也曾經發生這樣的事嗎？」

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▲原PO一巴掌直接打在男友臉上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，沒想到引來網友們的撻伐，「妳打人就是不對，還敢上來討拍喔？以為自己是女生就可以無法無天嗎？妳男朋友沒扁妳算你幸運，死公主台女」、「你有點糟糕，這樣就打人，吵架是不是刀子在威脅」、「哩金價母湯啦，如果我男友敢在外面甩我巴掌，我一定翻臉，妳男友脾氣真好 ㄏㄏ」、「動手就是不對」、「根本恐怖情人」，「做陷阱給男友」。

▲網友認為原PO在外面甩人巴掌才真是羞辱人。(圖／翻攝自Dcard)

女原PO事後也在留言處公開道歉，並解釋，「可以接受男友稱讚異性很正、身材很好，但是完全不能接受『很可以』這個說法。不過打人就是不對，以後會用更好的方式溝通。」