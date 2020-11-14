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溫暖彼此！台大今晚10點辦「燭光晚會」：一起走過這個冬天

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▲▼ 溫暖校園中的彼此！　台大今22時舉辦「燭光晚會」：讓蠟燭成為火種 。（圖／台灣大學提供）

▲台大今22時舉辦「燭光晚會」。（圖／台灣大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學近來發生數起學生不幸事故，校方除了加強學生心理輔導，也請導師主動關心導生；該校社會系18名師長更發起互挺團，給予學生溫暖。稍早，台大學生會說明，今晚10時將在椰林大道舞台前舉行燭光晚會，一同點燃蠟燭，並讓亮光持續整夜。

15日是台大92周年校慶，但在校慶前夕，9日發生1名女學生墜樓案，沒想到3天後的11日又有男學生在宿舍上吊輕生，而昨日再驚傳有1名學生疑似從大樓墜落，肢體多處骨折，意識不清送往醫搶救。校長管中閔昨日才發信給全校師生表示，「如果遭遇任何問題或困難，請務必向老師及學校尋求協助，而且希望同學之間也能互相關心、支持和鼓勵。」沒想到仍傳出憾事。

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好消息是，根據了解，這名學生今天上午已清醒，情況逐漸穩定。

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲台大今晚舉辦燭光晚會。（圖／ETtoday資料照）

台大學生會在臉書公告，今晚10點將於椰林大道前舉辦燭光晚會，「近日，台大校園內連傳多起憾事，我們希望與各位同學一起，互相支持、互相陪伴。今晚，我們邀請各位師生及工作夥伴，在這個夜晚點起蠟燭，成為火種，共同溫暖校園中的彼此。」

公告也說明，「我們也希望，在這個時間點，各位同學可以多關懷彼此、也照顧自己，出門走走看看電影，也可以來校慶市集逛逛買買東西，來校慶音樂會享受音樂，與我們一起、與所有的台大學生一起，走過這個冬天。」

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