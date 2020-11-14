打開布丁杯膜！他一見「2條蟲」求處理　照片曝網笑了：舔爆精華

▲杯蓋上有「小蟲」！趕快舔一波處理。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

布丁滑嫩香甜的口感，不只小孩子喜歡，更是許多大朋友最愛的點心。就有男網友買了一個布丁回家，結果打開來要吃的時候，突然看到包裝紙上有「好幾條蟲」，忍不住拍下照片，並在《爆廢1公社》問其他人「請問大家如何處理呢？」其他人看到照片後，馬上笑回「舔爆」、「吃掉！」

這位網友文中貼出照片，「打開布丁後，發現好幾條蟲，請問大家如何處理呢？」只見布丁杯蓋上有好幾條黃色的條狀物，形狀還歪七扭八的，看起來就像扭曲的鵝黃色小蟲。但再仔細一看，就會發現原來這根本不是什麼蟲，而是剛好黏在杯膜上的布丁碎塊，只是形狀剛好很像。

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▲這種小蟲很可以，舔掉是一種幸福啊！（圖／翻攝自爆廢1公社）

照片一貼出，其他人馬上笑回，「用舔的……這是布丁的精華喲」、「伸出您的舌頭來」、「我超愛吃邊邊蟲，打開一定先舔蟲蟲」、「氣死了，吃掉牠們。」

還有網友歪樓，「布丁是母的，所以生出小細條布丁了，養大一點就會跟你買的布丁大小一樣囉」、「你以爲我沒看過油麵嗎」、「表示無農藥」、「原來還有布丁蟲，真的第一次看。」

更有人建議原PO，用「有沒有財富自由」考慮要不要舔杯蓋，「看月薪有沒有25萬，沒有就舔吧」、「如果剛領薪水的話，就放生；月底的時候就徹底消滅」、「看今天有沒有很多錢，有錢就不要舔」、「你財富自由了嗎？自由的話不僅可以不要舔，還可以吃完洋芋片不舔手指、吃滷肉飯多點一顆滷蛋。」