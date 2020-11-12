他猥褻14歲少女還自命清高：我的「第一次」很珍貴！下場出爐

▲男子猥褻14歲少女，還傳簡訊說自己並不隨便，少女父親看到文字火大提告。（伸出狼爪示意圖，非新聞當事人／記者黃克翔攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名男子用交友軟體結識14歲少女，接著約少女到住處，藉機伸出狼爪「揉胸摳下體」，事後男子還想把「猥褻」包裝成矜持的文字，傳訊息跟少女說，「這個第一次我留了20年」、「雖然我是男生，但並不代表我隨便」，再稱自己獻上「首次『摳』少女」的愛撫動作很珍貴…父親看到訊息火大提告。

據了解，20歲宋姓男子運用「成熟大哥哥」的形象讓14歲少女情竇初開，今年4月間成為情侶關係，宋男跟少女相約在住處，宋男被少女的美胸所吸引，聊著聊著便拉開少女的衣褲，摳揉下體、舔吸乳房。

事後男子傳訊息給少女說，「這個第一次我留了20年」、「雖然我是男生，但並不代表我隨便」、「這種事（摳＋舔）通常會吃虧的是女生，然而，我也覺得我的第一次給妳也是很珍貴的」等文字被少女的父親看見，氣極敗壞提告。

檢方介入調查，發現少女回傳給宋男的訊息提到，「抓的力道剛好」、「我的胸部怎麼樣」等語，表示親密接觸的發生是在兩情相悅的狀況下，沒有強制猥褻之情事，但宋男仍構成對14歲以上、未滿16歲少女猥褻罪，因此將他起訴。