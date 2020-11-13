鍾南山：新冠肺炎「再感染」非普遍現象





▲鍾南山因協助抗擊疫情，獲頒大陸共和國勳章。（圖／翻攝自CCTV+）

記者陳政錄／綜合報導

針對外界關注染疫後，新冠肺炎康復者是否容易「再感染」。中國工程院士鍾南山13日在一場國際學術交流會上表示，再感染是可能的，但並非普遍現象。除此之外，無症狀感染者問題需要被重視，若發生不明來源疫情時，就有必要進行社區內的全民篩查。

鍾南山13日以視訊方式，出席廣東藥科大學召開的「新型冠狀病毒肺炎-21世紀的流行病」國際學術交流會。對於新冠肺炎無症狀感染者與再感染問題，發表論述。

鍾南山表示，無症狀感染患者在新冠患者中的佔比在20%到40%，其重要特點是有較強的感染性，需要非常重視。他說，如果地區發生不明來源的聚集性發病時，社區內進行全民的RT-PCR篩查是必要的。

另一方面，鍾南山堤到，目前公開的再感染案例有5例，其中一例在香港，對於為什麼會出現這種情況，有兩種可能的解釋，一是首次感染後產生的抗體迅速下降；二是首次感染時沒有或僅產生極弱的抗體，均無法抵抗第二次感染。他認為，再感染是可能的，但並非普遍現象。

治療方面，鍾南山說，經過研究，發現連花清瘟膠囊在病人體外會有一個抑制病毒的作用，但是需要非常高的濃度，另對於病毒引起的一些炎症也有降低的作用。「現在我們正在進一步深入的研究，究竟哪一個成分有效。」

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