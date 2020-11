疫情重創航空業！全球1/3航線被砍　高層：失去的班機回不來了

▲新冠病毒大流行讓全球近三分之一的航線銳減。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

在新冠病毒大流行前,航空界長達數十年的盛況催生了近5萬條遍布全球的航線。然而,在疫情肆虐的不到一年內,將近三分之一的航線就從此消失。邊境關閉、全國性的封鎖以及對感染風險的恐懼削弱了人們出遊的意願,進而導致上萬條的國內外航班從航空公司的時刻表上「蒸發」。

A third of the world’s nearly 50,000 air travel routes have been lost due to Covid https://t.co/FEk240eN7n