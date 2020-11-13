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金門飆仔囂張呼嘯警局區　全島擴大臨檢...5大重點反制

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▲飆仔橫行金門，全島擴大臨檢。（圖／記者林名揚翻攝）

▲飆仔橫行金門，全島擴大臨檢。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

金門最近出現飆車族，這些改裝過的汽、機車一路狂飆，就連警局一帶路段也成群飆車的亂象，呼嘯聲夜夜擾人清夢，搞得一般民眾人心惶惶，金湖分局12日起連4天擴大攔檢，首日查獲2輛改裝車，金城分局也將在重要路口加強取締。

▲飆仔橫行金門，全島擴大臨檢。（圖／記者林名揚翻攝）

▲飆仔橫行金門，全島擴大臨檢。（圖／記者林名揚翻攝）

近日在金門縣金城、金湖2地不時有改裝汽、機車狂飆，這些飆仔甚至還到警局一帶飆車，挑戰公權力，這群汽機車疾速而行，呼嘯而過，不但容易造成車禍，又影響社區安寧，讓不少民眾憂心「金門變了！」，被吵得苦不堪言，希望警方能夠出面管理。

▲飆仔橫行金門，全島擴大臨檢。（圖／記者林名揚翻攝）

▲飆仔橫行金門，全島擴大臨檢。（圖／記者林名揚翻攝）

金湖分局長何明祥表示，金湖分局在原本每月規畫的擴大臨檢及路檢勤務外，12日晚上起更在新任分局長何明祥坐鎮指揮下，在易肇事路段舉辦監警聯合稽查勤務，重點取締青少年危險駕車、未戴安全帽、違法改裝車輛、無照駕駛及酒後駕車，首日查獲改裝車輛2件。

接著也將在12日起，派員在重要路口站崗和攔檢，包括環島北路、大學路、民生路和民權路、浯江路北堤一帶，以及車流量最大的榜林圓環5岔路口，只要抓到違規就依法處罰或送辦。

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