雙11前收付款通知！真相扯爆「女友0歉意」　網勸分：超出底線了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

「雙11購物節」是電商年度大檔期，許多人把握優惠爆買一波。就有男網友日前收到付款通知，表示他成功搶購某電信的雙11優惠，本以為是被盜刷，怎料竟是女友所為，而對方的態度更讓他傻爆眼，事後他大動作停卡、換帳密，也不禁感嘆「目前不打算提告，但信任感已經嚴重破損。」

男網友在dcard娓娓道來，「最近雙11活動一堆店家都在推優惠，然後我在9號的時候就莫名收到一封簡訊，說什麼我成功搶購到某電信的雙11優惠，我整個黑人問號，門號明明就到明年8月，重點我完全沒買東西啊，接著就收到我已經付款的通知，看了一下Line錢包，真的也被扣了900元！」

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正當他懷疑被盜刷，想要報案停卡之際，女友剛好返家，於是他立刻抱怨此事，結果對方竟一臉淡定，緩緩地開口說「喔～那個是我幫你辦的啊，因為我想要用第二個門號，比較便宜。」

一席話讓原po十分錯愕，「到底為啥可以這麼理所當然地說出來，都不會覺得哪裡怪怪或是不尊重我嗎？」他接著追問細節，才知不論他的證件資料還是卡號，對方都清楚記得，所以就直接辦了。

隔天，他詢問客服違約金的部分，竟要快4千元大洋，「我當然不可能付這筆錢，所以就跟女友說我要取消訂單，結果她居然生氣了，於是我們冷戰了一陣子，直到晚餐後，她才終於先態度放軟，跑來跟我搭話。」

▲女友0告知就刷卡了。（圖／翻攝自dcard）

原po直言，這件事已經嚴重影響他對女友的信任，甚至在ATM領錢時，都會擔心對方偷看，所以他果斷停卡、換帳密，同時也決定跟女友攤牌說清楚。

對此，網友們紛紛回應，「那你我建議你，未經她同意分手」、「分手啦，有一就有二，下次拿你的卡買精品」、「這女的不行吧」、「論尊重的重要性」、「哇...這麼恐怖還不分手放著留過年喔」、「這我不行，超出我的底線了」。

另外，有人好奇，「辦門號要簽名，還有身分證、刷卡什麼的...那些也都要簽名，她是怎麼辦的？」對此，其他用戶解答，表示若在線上辦根本無須簽名，「而且雙11一定只能在網路上面辦，真正要簽名的地方，是東西都辦完之後，會寄一張單子給你簽名，就這樣而已。」