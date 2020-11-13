好市多「MacBook Air降價了」　人妻樂翻送老公！網卻一面倒勸退

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨天逛好市多時，驚見MacBook Air又降價了，還可0利率分期，於是果斷買來送給老公；沒想到，網友們一面倒勸退，直呼「這台的規格妳有看清楚嗎」、「他可能會傻眼」。

女網友12日在dcard發文提到，「最近想買一台Air給老公，他舊的Pro已經好老了，就開始在好市多觀望，過程中也稍微留意了雙11有沒有便宜的，但沒便宜到哪去；但是，今天去逛好市多時，看到筆電居然又降價了，還可以分六期0利率，一個月4000多而已，還好上個禮拜有忍住，沒有衝動買下去。」

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她表示，同一款機型，4日要價2萬9499元，結果時隔8天，降到2萬7997元，而且刷卡還有500多元的回饋，不無小補。

▲12日又比4日更便宜了。（圖／翻攝自dcard）

怎料，大票網友看完紛紛勸退貨，直言「大姊趕快退，新款的Air的M1晶片性能跑分，比現在16寸pro還強」、「這台1萬我都不要」、「買新的，價錢差沒多少，芯片還很強大」、「他原本用Pro，結果妳買舊的Air，而且還剛出更強的Air，他可能會傻眼」、「欸不是，買電腦要看規格，不是頂著Mac的名號就無敵了」、「送禮物給老公很感動，但下次記得做功課」。

對此，原po回應，「一開始覺得很糗，居然沒跟到新一代要出來的消息，不過老公一點都不在意，他真的用不到新的功能，未來也不考慮脫手，所以不會多花那3千去追求最新的款式。我老公的工作不是設計師，之前的Pro只是剛好接收別人不要的古董，他的工作電腦也只用來打講章跟查資料而已。」

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