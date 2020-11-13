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雙11搶11元美妝品！開箱看到「贈品貼紙」傻眼了：像幫廠商換現金

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲原PO買到的特價品貼有「贈品」貼紙。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

讓很多網購族手癢的「雙11」剛過，許多人陸續收到戰利品，但明明是想撿便宜，看到這一幕，真的讓人寧願不要下單！一位女網友表示，雙11的時候，某美妝店辦了「商品下殺11元」的活動，她就心動搶了一些。結果收到商品，卻發現她買的卸妝產品有貼「贈品不得轉售」的貼紙，讓她超傻眼。

這位女網友文中表示，「前幾天1111某美妝店有活動。很多商品下殺11元！」她就搶了一些商品結帳，結果隔幾天收到商品，卻看到她買的一款卸妝凝露貼有「贈品不得轉售」的貼紙。原PO忍不住抱怨「呃……這種大公司也是會把贈品當作便宜商品轉賣……」，也直說若是真的要轉賣，好歹把貼紙撕掉，這樣讓人看了，撿便宜的好心情瞬間沒了，「感覺好像在幫他們把贈品換成現金……」

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貼文一出，就有人表示，「很多公司都是這樣子的，非受贈者是可以有權買賣的，像很多團媽都很喜歡批贈品包或試用品來賣」、「不要想太多，貼紙撕掉就好了。」

但也有網友跟原PO一樣想法，「都貼贈品了還拿來賣，觀感不是很好」、「雖然是很便宜沒錯，但若真的是贈品拿來銷，我買到會不開心耶」、「也不知道到底該說有誠意還是沒誠意……但如果是實體特賣會，我看到商品貼這個貼紙，就不會想買了……」

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