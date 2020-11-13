OL求職急找工作！被開「月陪睡8次」條件　她答應3個月後崩潰

圖文／鏡週刊

大陸一名女子為想換取工作機會 ，竟接受假仲介開出陪睡8天的要求，最後卻人財兩失。當局警方表示，涉案金額高達45萬元（約新台幣193萬元），應該還有更多受害人。

據陸媒《西安商報》報導，一名化名小花女子，在網路上看到曹男的招聘訊息，透過管道聯繫對方尋求工作。曹男謊稱，可以幫忙安排工作，且一毛錢都不收，但前提需每月要陪睡6至8天，讓心急想找工作的小花情急下答應。

不過，雙方一見面，曹男便向小花要了800元（約新台幣3,445元），稱要幫忙辦理證件，相信曹男的小花，除了給對方錢外，還答應對方月陪睡8天的要求，未料，等了3個月後工作仍沒有消息，此時小花才驚覺受騙，趕緊報警。

對此，當局警方調查，受害者所謂的「朋友」都是曹男一人假扮，全都是一場騙局，且也沒有工作機會，初估受害者有好幾位；目前警方已破獲6起，涉案金額高達45萬元（約新台幣193萬元），相關嫌疑人已被刑事拘留，案件正釐清中。



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