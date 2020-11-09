撞見前公公看謎片…媳婦慘遭「2度撲倒」：給我抱一下！淚崩帶兒逃

▲女子撞見前公公看片，不久後遭對方2度撲倒猥褻崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名女子小綠（化名）與丈夫離婚後，為了照顧小孩仍與前公公住在一起，沒想到一日她不小心撞見正在看A片的公公，對方關掉螢幕後，竟將她壓制床上猥褻，還稱「讓我抱一下」，事後又二度出手猥褻得逞，逼得小綠帶著孩子倉皇逃離，並報警處理。日前二審判決出爐！

判決指出，小綠2014年與丈夫離婚，但為了就近照顧與前夫所生的小孩，仍跟前公公等家人住在一起。2019年5月5日深夜11時許，她下班後進入前公公房間內想看看孩子睡得如何，卻不小心撞見前公公電腦螢幕正停在A片畫面，雖然感覺有點尷尬，但她因已與前公公同住4、5年，知道對方離婚後都是自己解決生理需求，先前也沒有什麼踰矩的行為，便不以為意。

但坐在床邊看著孩子睡覺的小綠萬萬沒想到，前公公關掉螢幕、坐在床邊板凳上吃消夜到一半，竟然起身坐到床邊，對她說「讓我抱一下」，還伸手從她側胸一路摸到後背，作勢要擁抱她。小綠見狀，驚恐得用雙手環抱胸前抵抗，不料，前公公竟順勢向前將她壓在床上，猥褻得逞。

期間小綠不斷掙扎要求前公公停止，對方才起身讓她離開房間。小綠心情稍微平復後，便前往浴室梳洗，孰料，前公公邪念不散，竟一路尾隨她回到房間，趁她來不及關門時，強行伸手要抱住小綠，再度將她壓倒床上，再次猥褻得逞。小綠事後打電話給表哥哭訴，隔日便倉皇搬離已經住了5年的住處，並報警處理。

由於小綠指證歷歷，且前公公也對犯行坦認不諱，法院將他判刑；案經上訴，高等法院審酌前公公已與小綠成立調解，並已賠償對方20萬元，撤銷原判決，最後依照2個強制猥褻罪判他應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元，給予緩刑3年，期間付保護管束，並應在判決確定1年內完成2堂法治教育課程。

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