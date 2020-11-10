姐姐一旁滑手機…她遭媽媽男友「熊抱兩點」　姑姑：他說要捏大

▲國中少女萱萱（化名）控訴，媽媽的同居男友趁她不注意之際從背後熊抱、揉胸猥褻她。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／台中報導

男子阿漢（化名）與女友及其3名子女（2女1男）同住約7、8年，隨著女孩身體逐漸成熟，阿漢為滿足自己性慾，竟不時會以言語猥褻女友的小女兒萱萱（化名），又或者用身體壓她、趁機捏胸，事件經萱萱的國中老師通報而曝光。台中高分院審結依妨害性自主判阿漢有期徒刑3年6月。全案仍可上訴。

▲阿漢（化名）為滿足自己性慾，竟多次猥褻自己同居女友的小女兒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

國二少女萱萱向班導稱，剛升國一那年暑假的某天晚上，媽媽的男友阿漢進入了她與姐姐共用的房間，接著，阿漢就趁姐姐在旁玩手機漠不關心之際，伸出手從後方熊抱她，下秒更直接出手揉胸猥褻。萱萱表示，她當下有出口大聲喊：「不要摸我」、「不要碰我」、「不要抱我」等話，但阿漢仍不肯罷休，直到她使勁掙脫並躲到姐姐背後才終於停手。

萱萱的班導獲悉後，立即向上通報，阿漢因此被依妨害性自主罪起訴。法庭上，阿漢辯稱自己很少到萱萱的房間，進去頂多是為了打掃，更不可能到萱萱床上抱她，雖然自己偶爾會用身體壓萱萱，但那只是在開玩笑。

台中高分院審理時，萱萱的姐姐出庭證稱，案發當天她原本在玩手機，後來聽見妹妹呼救，她一轉頭就見阿漢呈現趴姿，雙手支撐在妹妹上面，且妹妹也曾向她抱怨過，阿漢有說過想要跟她做愛，讓她感到噁心；此外，萱萱的姑姑也出面表示，曾聽到阿漢說覺得萱萱胸部很小，要用手把她捏大。

法官認為，阿漢身為長輩，本應照料愛護萱萱，然而他竟踰越倫理分際，趁同住一起的機會，對年僅12歲、身心未臻成熟的萱萱猥褻，致萱萱身心受到創傷，審結衡量一切情狀後，依強制猥褻罪判他有期徒刑3年6月。可上訴。

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